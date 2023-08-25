Ефросинина только недавно вернулась с сыном в Украину. Оказывается, все было запланировано, чтобы Саша встретился с папой-военным Тимуром Хромаевым.
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А 25 августа сын ведущей празднует 9 день рождения. Маша Ефросинина посвятила ему нежный пост в соцсетях.
Как я о тебе мечтала! Уже девять лет, как моя мечта – реальность! С Днем Рождения, самый добрый мальчик в мире!
– написала звезда.
Ефросинина показала редкое фото подросшего сына. Фаны написали, что мальчик похож на свою маму.
Сын Маши Ефросининой / Фото с ее инстаграммы
Интересно, что всего несколько дней назад Маша публиковала видео, как едет домой с сыном. Вероятно, тогда она знала, что Тимур тоже скоро приедет в Киев. 20 августа Саша наконец-то увидел папу-военного. Похоже, что семья проведет именины Саши вместе.
Звездные коллеги и поклонники Ефросининой тоже присоединились к поздравлениям. В комментариях они пожелали мальчику здоровья и мира:
- "Ура! Пусть сладкий именинник будет счастливым и здоровым".
- "Поздравление имениннику! Мира, здоровья и хороших друзей!"
- "С Днем рождения! Счастливого детства, мирного неба!"
- "Поздравляем красавчика Александра с его 9 годом жизни! Пусть растет таким же красивым, умным и добрым мальчиком! Вы – лучшие родители!"
- "Поздравляем Сашу! Машунька обнимает и ждет пикник!"
- "С днем рождения желанного мальчика! Он нереален".
Где живут дети Маши Ефросининой
- Во время полномасштабной войны Ефросинина вместе с детьми и своей мамой уехала за границу. Сначала они находились в Германии, но позже Маша решила переехать поближе к Украине и обустроила жизнь семьи в Польше.
- В апреле 2023 года ведущая привезла в Киев сына Саши. По ее словам, мальчик год просился домой: "И однажды не проходило, чтобы он не говорил, что хочет в Киев".
- Через несколько недель после этого Ефросинина впервые с начала войны привезла и дочь Нану. Тогда в Киеве была тревога – с 4 утра они сидели в амбаре и почти не спали. Они были дома несколько дней.
- 2 июля телеведущая снова вернулась в Украину с детьми – 8-летний сын Саша и 19-летняя дочь Нана. Но не успели они приехать в Киев, как сразу застали две тревоги.
- Добавим, что 19-летняя Нана после колледжа в Канаде ушла учиться в Нидерланды. Домой они приезжают только во время каникул.