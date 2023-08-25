Ефросинина только недавно вернулась с сыном в Украину. Оказывается, все было запланировано, чтобы Саша встретился с папой-военным Тимуром Хромаевым.

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А 25 августа сын ведущей празднует 9 день рождения. Маша Ефросинина посвятила ему нежный пост в соцсетях.

Как я о тебе мечтала! Уже девять лет, как моя мечта – реальность! С Днем Рождения, самый добрый мальчик в мире!

– написала звезда.

Ефросинина показала редкое фото подросшего сына. Фаны написали, что мальчик похож на свою маму.



Сын Маши Ефросининой / Фото с ее инстаграммы

Интересно, что всего несколько дней назад Маша публиковала видео, как едет домой с сыном. Вероятно, тогда она знала, что Тимур тоже скоро приедет в Киев. 20 августа Саша наконец-то увидел папу-военного. Похоже, что семья проведет именины Саши вместе.

Звездные коллеги и поклонники Ефросининой тоже присоединились к поздравлениям. В комментариях они пожелали мальчику здоровья и мира:

"Ура! Пусть сладкий именинник будет счастливым и здоровым".

"Поздравление имениннику! Мира, здоровья и хороших друзей!"

"С Днем рождения! Счастливого детства, мирного неба!"

"Поздравляем красавчика Александра с его 9 годом жизни! Пусть растет таким же красивым, умным и добрым мальчиком! Вы – лучшие родители!"

"Поздравляем Сашу! Машунька обнимает и ждет пикник!"

"С днем рождения желанного мальчика! Он нереален".

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