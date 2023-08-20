Лише нещодавно знаменитість публікувала ролик, як їде додому потягом Варшава – Київ. Помітно, що у відео телеведуча щаслива від того, що повертається до України. Ймовірно тоді вона знала, що Тимур теж незабаром приїде у Київ.

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Як Сашко зустрівся з татом

У ролику видно, що хтось постукав у двері, відтак хлопець пішов їх відчиняти. Він зовсім не очікував там побачити тата. Саша був шокований та водночас дуже щасливий. Тимур одразу підійшов до сина і вони почали обійматися. Маша Єфросиніна в цей час знімала їх на камеру. Вона зазначила, що кожного разу такі зустрічі рвуть її серце на частинки.

Але саме сьогодні я щаслива,

– написала під відео ведуча.

Як виявилось, батько з сином зустрілися лише втретє після того, як чоловік пішов на фронт.

Реакція мережі

В коментарях під публікацією користувачі зазначили, що їх дуже розчулило відео телеведучої:

"До сліз";

"Плачу. Наші діти не заслуговують на таке дитинство. Нехай всі мами й тати повернуться до своїх дітей";

"До сліз. Нехай всі дітки дочекаються татусів живими";

"Дякую, що показали цей момент. Зі сльозами радості разом з вашою родиною. Низький уклін і безмежна подяка чоловікові за наш спокій";

"Плачу, бо моя дитина вже ніколи не побачить батька";

"А я завжди плачу під такі відео, просто не можу. Обіймаю та радію від щирого серця".

Нагадаємо, чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв вже понад рік воює на фронті. Телеведуча зізналася, що зараз переживає складний період, оскільки щодня хвилюється через життя коханого. Раніше Маша розповідала, що дуже ображалась й кричала на коханого, коли він заявив їй, що йде на війну. Але зараз зіркова ведуча пишається чоловіком.