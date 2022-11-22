Душать сльози, – Єфросиніна пригадала, як кричала на чоловіка, який пішов добровольцем у ЗСУ

Телеведуча Маша Єфросиніна на початку повномасштабного вторгнення виїхала з України. Її чоловік залишився в Києві та вступив до лав ЗСУ. Тоді Єфросиніна була дуже ображена на нього.

Війна розлучила мільйони українських сімей. Зараз чоловіки перебувають на фронті, захищають Україну. Наразі невідомо, де саме Тимур Хромаєв, але, за словами дружини, він пішов добровольцем у ЗСУ.

До слова Маша Єфросиніна поставила на місце пропагандиста Соловйова, який пише наклепи про її чоловіка

Що Єфросиніна казала чоловікові на початку війни

Телеведуча зізналася, що була дуже ображена на коханого і водночас пишалася ним. Згадуючи той день, Машу починають душити сльози. Але вона пишається чоловіком за його позицію.

В одному з інтерв'ю Єфросиніна розповідала, що навіть кричала на Тимура, злилася на нього за таке рішення.

Кричала: "Чому саме ти? Що, без тебе там не обійдуться?!" Все це було. Я навіть не буду приховувати. А потім я подивилася на нього на нашому останньому побаченні. І зрозуміла, що пишаюся. Ми всі маємо пишатися нашими чоловіками,

– поділилася телеведуча.

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