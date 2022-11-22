Війна розлучила мільйони українських сімей. Зараз чоловіки перебувають на фронті, захищають Україну. Наразі невідомо, де саме Тимур Хромаєв, але, за словами дружини, він пішов добровольцем у ЗСУ.
До слова Маша Єфросиніна поставила на місце пропагандиста Соловйова, який пише наклепи про її чоловіка
Що Єфросиніна казала чоловікові на початку війни
Телеведуча зізналася, що була дуже ображена на коханого і водночас пишалася ним. Згадуючи той день, Машу починають душити сльози. Але вона пишається чоловіком за його позицію.
В одному з інтерв'ю Єфросиніна розповідала, що навіть кричала на Тимура, злилася на нього за таке рішення.
Кричала: "Чому саме ти? Що, без тебе там не обійдуться?!" Все це було. Я навіть не буду приховувати. А потім я подивилася на нього на нашому останньому побаченні. І зрозуміла, що пишаюся. Ми всі маємо пишатися нашими чоловіками,
– поділилася телеведуча.
Зірки в теробороні та ЗСУ: останні новини
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