Война разлучила миллионы украинских семей. Сейчас мужчины находятся на фронте, защищают Украину. Пока неизвестно, где именно Тимур Хромаев, но, по словам жены, он пошел добровольцем в ВСУ.
К слову Маша Ефросинина поставила на место пропагандиста Соловьева, который пишет клевету о ее муже
Что Ефросинина говорила мужу в начале войны
Телеведущая призналась, что была обижена на любимого и одновременно гордилась им. Вспоминая тот день, Машу начинают душить слезы. Но она гордится мужем за его позицию.
В одном из интервью Ефросинина рассказывала, что даже кричала на Тимура, злилась на него за такое решение.
Кричала: "Почему именно ты? Что, без тебя там не обойдутся?!". Все это было. Я даже не скрою. А потом я посмотрела на него на нашем последнем свидании. И поняла, что горжусь. Мы все должны гордиться нашими мужчинами,
– поделилась телеведущая.
Звезды в терробороне и ВСУ: последние новости
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