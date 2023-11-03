Він дуже негарно вчинив, – Маша Полякова розійшлася з хлопцем після року стосунків

З початком повномасштабного вторгнення доньки Олі Полякової перебралися до Лондона. Там вони жили, навчалися. Крім того, старша донька співачки будувала особисте життя.

Втім, нещодавно стало відомо, що Маша вступила до українського вишу й тепер живе в Україні. Водночас її бойфренд Артур залишився за кордоном. Як виявилося, хлопець з дівчиною розійшлися після року стосунків.

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Маша Полякова розійшлася з хлопцем

За словами доньки Олі Полякової, юнак використовував стосунки з нею для збільшення прихильників.

Артур – це зараз пройдений етап, тому що він дуже негарно вчинив. Він показав, яка він людина насправді. Що я йому взагалі не подобалась і це все було тому, що він хотів нагнати собі підписників. Він такими маленькими кроками почав це показувати. Можливо, він вважає, що це не так, але я це бачила,

– поділилася дівчина.

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Що відомо про колишнього бойфренда Маші та їхні стосунки