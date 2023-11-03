Він дуже негарно вчинив, – Маша Полякова розійшлася з хлопцем після року стосунків
Джерело:"Ранок у великому місті"
З початком повномасштабного вторгнення доньки Олі Полякової перебралися до Лондона. Там вони жили, навчалися. Крім того, старша донька співачки будувала особисте життя.
Втім, нещодавно стало відомо, що Маша вступила до українського вишу й тепер живе в Україні. Водночас її бойфренд Артур залишився за кордоном. Як виявилося, хлопець з дівчиною розійшлися після року стосунків.
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Маша Полякова розійшлася з хлопцем
За словами доньки Олі Полякової, юнак використовував стосунки з нею для збільшення прихильників.
Артур – це зараз пройдений етап, тому що він дуже негарно вчинив. Він показав, яка він людина насправді. Що я йому взагалі не подобалась і це все було тому, що він хотів нагнати собі підписників. Він такими маленькими кроками почав це показувати. Можливо, він вважає, що це не так, але я це бачила,
– поділилася дівчина.
"Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн
Що відомо про колишнього бойфренда Маші та їхні стосунки
- Хлопця звати Артур. Він родом зі Львова, однак у 16 років переїхав у Велику Британію на навчання.
- Шанувальники дізналися про роман Маші та Артура у січні цього року. Історія кохання пари почалася в Лондоні, куди доньки Олі Полякової перебралися з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Відомо, що Марія та її хлопець вже навіть познайомилися з батьками одне одного.
- Перебуваючи у стосунках, дівчина нерідко публікувала фото з Артуром. Часом це було щось провокативне. Зокрема, якось в інстаграм-сторіс Маша Полякова поділилася фотографією, на якій хлопець ніжно тримає її за руку. Примітно, що на безіменному пальці дівчини була каблучка, прикрашена смарагдом, а фото Маша підписала: "Вона сказала "так"". Це наштовхнуло підписників на припущення, що дівчина натякала на заручини. Втім, через деякий час вона опублікувала сторіс, де зазначила, що це всього-на-всього був жарт.