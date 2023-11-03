Втім, нещодавно стало відомо, що Маша вступила до українського вишу й тепер живе в Україні. Водночас її бойфренд Артур залишився за кордоном. Як виявилося, хлопець з дівчиною розійшлися після року стосунків.
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Маша Полякова розійшлася з хлопцем
За словами доньки Олі Полякової, юнак використовував стосунки з нею для збільшення прихильників.
Артур – це зараз пройдений етап, тому що він дуже негарно вчинив. Він показав, яка він людина насправді. Що я йому взагалі не подобалась і це все було тому, що він хотів нагнати собі підписників. Він такими маленькими кроками почав це показувати. Можливо, він вважає, що це не так, але я це бачила,
– поділилася дівчина.
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Що відомо про колишнього бойфренда Маші та їхні стосунки
- Хлопця звати Артур. Він родом зі Львова, однак у 16 років переїхав у Велику Британію на навчання.
- Шанувальники дізналися про роман Маші та Артура у січні цього року. Історія кохання пари почалася в Лондоні, куди доньки Олі Полякової перебралися з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Відомо, що Марія та її хлопець вже навіть познайомилися з батьками одне одного.
- Перебуваючи у стосунках, дівчина нерідко публікувала фото з Артуром. Часом це було щось провокативне. Зокрема, якось в інстаграм-сторіс Маша Полякова поділилася фотографією, на якій хлопець ніжно тримає її за руку. Примітно, що на безіменному пальці дівчини була каблучка, прикрашена смарагдом, а фото Маша підписала: "Вона сказала "так"". Це наштовхнуло підписників на припущення, що дівчина натякала на заручини. Втім, через деякий час вона опублікувала сторіс, де зазначила, що це всього-на-всього був жарт.