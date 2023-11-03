Втім, нещодавно стало відомо, що Маша вступила до українського вишу й тепер живе в Україні. Водночас її бойфренд Артур залишився за кордоном. Як виявилося, хлопець з дівчиною розійшлися після року стосунків.

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Маша Полякова розійшлася з хлопцем

За словами доньки Олі Полякової, юнак використовував стосунки з нею для збільшення прихильників.

Артур – це зараз пройдений етап, тому що він дуже негарно вчинив. Він показав, яка він людина насправді. Що я йому взагалі не подобалась і це все було тому, що він хотів нагнати собі підписників. Він такими маленькими кроками почав це показувати. Можливо, він вважає, що це не так, але я це бачила,

– поділилася дівчина.

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Що відомо про колишнього бойфренда Маші та їхні стосунки