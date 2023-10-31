Зокрема, у Маші з підліткового віку були акне. На щастя, їй вдалося вилікуватись. Тож вона показала, свою шкіру до лікування й тепер.

Цікаво Тепер живе сама: 18-річна донька Олі Полякової з'їхала від зіркових батьків

Маша Полякова показала фото без макіяжу

З'ясувалося, що дівчина бореться з проблемною шкірою з 13 років. Втім, їй вдалося вилікуватись і тепер Маша може ходити без макіяжу на вулиці та почувається впевнено. Сліди постакне хоч і залишилися на обличчі дівчини, але неозброєним оком вони ледь помітні.

Ось такий я маю вигляд без макіяжу. Але я вилікувала акне, тепер я ходжу вулицями без мейку, а це я не робила від 13 років,

– написала під фото Маша.



Маша Полякова без макіяжу / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як Маша Полякова виглядала з акне і тепер / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Хто з зірок не соромиться показати себе без макіяжу