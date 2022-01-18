17 січня українська співачка Оля Полякова відсвяткувала день народження. На вечірку вона запросила друзів та сім'ю, тож і її старша донька Маша була на святі.

Актуально Із сім'єю та зірками шоу-бізнесу: Оля Полякова гучно відсвяткувала день народження в Києві

Донька Полякової показала фото з бойфрендом

На день народження зіркової мами Маша Полякова прийшла не сама, а з бойфрендом Денисом. Дівчина зробила спільне фото та опублікувала його в мережі, хоч нечасто ділиться такими кадрами з прихильниками.

Перед камерою донька Олі Полякової позувала в ефектному костюмі. Вона приміряла чорний топ і краватку, а також червоні яскраві штани та жакет оверсайз із блискітками.

Маша Полякова доповнила образ сережками-кільцями, а також вклала волосся у високий хвіст. На обличчі вона зробила макіяж, підкресливши очі чорними стрілками.



Маша Полякова з бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, день народження Олі Полякової проходив в одному із закладів Києва. На вечірку співачка запросила чималу компанію: