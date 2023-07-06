Донька Полякової робила зачіску у салоні краси. Втім, несподівано прямісінько у салон кур'єр доставив їй подарунок.
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Маша розповіла про сюрприз від хлопця
Сиджу я в салоні, роблю волосся. А мені тут мій хлопець вирішив квіти надіслати. Дякую, Артурчику,
– зазначила дівчина.
Маша Полякова з квітами від хлопця / Скриншот з інстгарм – сторіс
Окрім цього, разом з квітами була надіслана зухвала записка.
"За*бала відео з тіктоку з квітами надсилати", - написав хлопець.
Безцеремонна записка від хлопця Маші Полякової / Скриншот з інстаграм-сторіс
Пізінше Марія поділилася скриншотом переписки з Артуром. З'ясувалось, що вона надсилала йому короткі відеоролики, якими натякала на те, що хоче квіти. Так, Артур вирішив покінчити з натяками від Маші та зробити її щасливою.