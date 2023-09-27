Радісною новиною Марія поділилася в інстаграм-сторіс. Зіркова донька зізнається, що найгірше для неї – готувати самостійно.

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Дівчина кілька тижнів тому вступила до Київської консерваторії. А днями Маша Полякова прийняла рішення жити самостійно.

Донька співачки з'їхала на квартиру. Тепер їй доводиться самій готувати, хоча вона цього не любить.

Проте дівчина вигадала, як забезпечити себе їжею. Машу запросив тато до ресторану, тож блогерка забрала з собою страви, які не змогла доїсти.

Бути одною, це коли тато покликав до ресторану, ти поїла з усіх тарілок, а все, що замовила собі, забрала додому. Чому? Тому що живу одна, готувати не люблю, витрачати кошти на доставку теж. А це буде обід, вечеря і сніданок,

– пояснила Полякова.



Маша Полякова з’їхала від батьків / Скирншот з її інстаграм-сторіс

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