Після переїзду у Велику Британію Маша не одразу почала вести соцмережі, проте з часом її інстаграму все частіше наповнюється новими дописами. Водночас підписники та хейтери дівчини активно коментують та реагують на її фото та відео. У матеріалі 24 Каналу ми розглянемо, через що критикують Марію та як на це відгукується Оля Полякова.

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Заручини з бойфрендом

Не так давно в інстаграм-сторіз Маша Полякова опублікувала фото, де її руку тримає хлопець. На безіменному пальці дівчини була каблучка зі смарагдовим каменем, а фото Маша підписала: "Вона сказала "так"".



"Заручини" Маші Полякової з бойфрендом / Скриншот інстаграм-сторіз дівчини

Більшість підписників подумали, що дівчина натякає на заручини. Втім, через деякий час Маша виставила сторіз, де зазначила, що це всього-на-всього був жарт.

До слова, бойфренда Маші звати Артур, народився він у Львові, проте в 16 років переїхав навчатися у Велику Британію. Відомо, що пара познайомилася в Лондоні, куди після початку великої війни переїхали доньки Олі Полякової.

Хейт через підпис до фото

Маша Полякова також нарвалася на хвилю критики через підпис до свого фото в інстаграмі. Дівчина виставила кадр з лондонського театру. Однак підписників дівчини обурило саме те, що Маша написала в описі до фото. Старша донька Олі Полякової зазначила: "Підпису не буде, не до*б*теся".

У коментарях читачі розкритикували нецензурну лексику Маші, проте Оля Полякова заступилася за доньку.

Моя красунечка! Ти нікому нічого не повинна! Люди будуть п*здіти завжди, на те в них і є рот. Будь щаслива, обирай себе, свій шлях, не обертайся і не слухай нічого, що може тебе зупинити! Люблю! Пишаюся! Ти золото,

– написала співачка.

Прогулянка в Парижі

Ще один випадок, коли підписники розкритикували старшу доньку Олі Полякової через підпис до світлин трапився після публікації романтичних фото з Парижу. На кадрах, які опублікувала Марія, вона була зображена на тлі Ейфелевої вежі. Також дівчина поширила світлину зі своїм хлопцем. Підписала допис Маша так: "Хочу жити, а не виживати". Люди написали безліч негативних та образливих коментарів дівчині.

"Так, в Парижі вижити нелегко".

"В Україні кожна звичайна українська родина хоче жити, а не виживати. Хоче жити в мирній, незалежній, вільній Україні під мирним небом!".

"Це хто там виживає? Ти ? Ах ти ж г*мно, не соромно???"

"Ага в Україні війна, а ти фоткаєшся в Парижі".

"Ти не знаєш як це – виживати, і краплі не знаєш, як я особисто виживаю".

"А в цей час в Україні йде війна українського народу проти російсько-фашистських окупантів".

Зазначимо, пізніше Маша видалила допис зі свого інстаграму.

Критика через публікацію щасливих фото

Марія написала пост про те, що її критикують через фото та відео зі спокійного життя у Великій Британії, а натомість закликають постити сторіз і дописи лише в підтримку України. Дівчина згадала слова свого друга, який зараз воює в лавах ЗСУ і додала, що військові захищають українські території для того, щоб люди мали змогу продовжувати насолоджуватись життям.

Багато людей відповідають на мої пости чи сторіз у соцмережах, що краще б я викладала тільки в підтримку нашої країни. Моє трішки щасливе життя ні кому не цікаве, але як пояснював мій дуже близький друг (який зараз захищає нашу батьківщину на передовій). "Вони воюють з більшою силою коли бачать, що їх рідні чи друзі викладають щасливі фото, адже вони розуміють, що борються не за ілюзію, а за наші щасливі обличчя!". Адже постійно сидіти під обстрілами та бачити в інтернеті як все погано, дуже сильно вбиває бойовий дух,

– зазначила Маша Полякова.

Однак думка дівчини не зупинила критику підписників, вони й надалі писали негативні коментарі про Машу. Олю Полякову обурили репліки одного з коментаторів, тому вона різко йому відповіла: "Шм*ра і в інстаграмі шм*ра! Геть зі сторінки, знайду, лице відкушу! А ти взагалі дебіл, дивись, живеш же".

Автор Софія Хомишин