Впрочем, недавно стало известно, что Маша поступила в украинский ВУЗ и сейчас живет в Украине. В то же время ее бойфренд Артур остался за границей. Как выяснилось, парень с девушкой разошлись после года отношений.
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Маша Полякова разошлась с парнем
По словам дочери Оли Поляковой, юноша использовал отношения с ней для увеличения поклонников.
Артур – это сейчас пройденный этап, потому что он очень некрасиво поступил. Он показал, какой он человек. Что я ему вообще не нравилась и это все было потому, что он хотел нагнать подписчиков. Он такими маленькими шагами стал это показывать. Возможно, он считает, что это не так, но я это видела,
– поделилась девушка.
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Что известно о бывшем бойфренде Маши и их отношениях
- Парня зовут Артур. Он родом из Львова, однако в 16 лет переехал в Великобританию на учебу.
- Поклонники узнали о роман Маши и Артура в январе этого года. История любви пари началась в Лондоне, куда дочери Оли Поляковой перебрались с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
- Мария и ее парень уже даже познакомились с родителями друг друга.
- Находясь в отношениях, девушка часто публиковала фото с Артуром. Иногда это было что-то провокационное. В частности, однажды в инстаграмм-сторис Маша Полякова поделилась фотографией, на которой парень нежно держит ее за руку. Примечательно, что на безымянном пальце девушки было кольцо, украшенное изумрудом, а фото Маша подписала: "Она сказала "да"". Это натолкнуло подписчиков на предположение, что девушка намекала на помолвку. Впрочем, через некоторое время она опубликовала сторис, где отметила, что это всего-навсего была шутка.