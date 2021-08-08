На кону життя дитини, – MamaRika розповіла, як їй робили кесарів розтин

Українська співачка MamaRika після важких пологів вже повернулася додому. Артистка розповіла, що їй робили кесарів розтин, бо на кону було життя та здоров'я сина. Зірка зізналася, що було страшно.

MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) та її чоловік Сергій Середа нетерпляче чекали на народження спільної дитини. У дівчини була складна вагітність і пологи також не пройшли без ускладнень.

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MamaRika про кесарів розтин

Анастасія поділилася, що схильна довіряти Богу та обставинам, тому новину про кесарів розтин сприйняла нормально: "Бо на кону було життя та здоров'я моєї дитини". Вже через пів години вона тримала сина на руках.

При цьому у виконавиці були змішані відчуття. Був страх невідомості, страх за дитину, щоб все пройшло добре. Також вона переживала щодо дії анестезії, хвилювалася перед головною зустріччю в житті.

Фізично це теж дивний і новий досвід. Та це терпимо! Або ж мені просто пощастило потрапити до професіоналів. Під час операції було багато думок, але всередині я була спокійна. Знала, що в надійних руках і все буде добре. Так і сталося,

– написала MamaRika.

Зіркова матуся, лежачи на операційному столі, попросила ввімкнути якусь мантру, щоб заспокоїтися. Тоді почула мелодію, під яку медитувала протягом усієї вагітності: "Я зрозуміла, що це знак. Після цього просто чекала заповітного крику".

"Коли мені приклали малюка до грудей, я, мабуть, була в іншому вимірі від щастя та емоцій, бо цей момент більше ні з чим не зрівняти. Це найкраще, що траплялося зі мною за все життя. Сергій перерізав пуповину. Йому на груди поклали заповітний комочок щастя", – розповіла Анастасія про зворушливий момент.

Вагітність MamaRika