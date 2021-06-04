Співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) опублікувала максимально відвертий допис і розповіла про вагітність без прикрас. Вона зізналася, що мала сильний токсикоз з 5 по 16 тиждень вагітності.

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Оскільки існувала загроза викидня, майбутній мамі заборонили все – перельоти, спорт, біг і таке інше. MamaRika почувалась дуже погано: до нудоти додалася нездатність організму перетравлювати будь-яку їжу, тому чоловік Сергій Середа силоміць годував кохану з ложки.

Я пролежала два місяці в ліжку. Слабкість була така, що навіть не могла ходити. Я, мабуть, ніколи ще не почувалась такою немічною, як тоді… Я виглядала так, ніби мене з хреста зняли, та схудла на кілька кілограмів,

– поділилася MamaRika.

Вона додала, що на перших місяцях вагітності стан її шкіри та волосся дуже погіршився. Тому фрази "під час вагітності жінка розквітає" та "вагітність – це не хвороба, насолоджуйтесь" неабияк дратували зірку.

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MamaRika заявила, що часто впадала у відчай. Єдиний, хто її рятував, – чоловік Сергій Середа. Гуморист не лише вчасно обіймав і казав мотивуючі слова, а й займався всіма побутовими справами.

"Мій чоловік проявив себе як чисте золото. Він повністю взяв на себе побутові питання, поки тіло, тобто я, тихо чахло на дивані. Мені здається, він вперше за шість років дізнався, де вмикається холодильник і де вмикається плита. Я безмежно ціную, що поруч такий гідний партнер по життю. Сама я б не впоралася ніколи", – заявила MamaRika.

Що відомо про вагітність MamaRika