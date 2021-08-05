Робили кесарів розтин, – MamaRika поділилась деталями перших пологів

Два дні тому, 2 серпня, MamaRika народила первістка. На час вагітності співачка з чоловіком Сергієм Середою переїхала до Одеси, однак для пологів обрала приватну клініку в Києві. Як повідомила зірка, не даремно, адже їй довелось робити кесарів розтин.

Знаменитість врешті-решт розсекретила, що пологи були заплановані на 10 серпня. У неділю, 1 серпня, MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) з чоловіком Сергієм Середою поїхала на плановий огляд. За порадою лікаря вона залишилася в пологовому будинку, але не підозрювала, що перейми розпочнуться вже вночі.

Варто знати Співачка MamaRika вперше стала мамою

"Я відчула, що мені тягне живіт. Перебуваючи під контролем лікаря, під ранок ми таки зрозуміли – почалося", – пригадала співачка.

Я що їжачок у тумані сліпо довірилася супербригаді лікарів, і недаремно. У конкретний момент було прийнято рішення робити кесарів розтин,

– заявила MamaRika.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

Новина доповнюється...