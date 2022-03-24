Співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) наважилася розповісти 450-тисячній аудиторії в інстаграмі, як вона з 7-місячним сином опинилася у відносній безпеці, у Варшаві. Читати її історію без сліз – неможливо, пишуть у коментарях.

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Чому MamaRika втекла з-під Києва до Одеси

Вони з Сергієм Середою жили у приватному будинку неподалік Гостомеля, де з першого дня війни точилися запеклі бої. Сім'я була настільки близько до гарячої точки, що над їхніми головами пролітали ракети.

24 лютого, як і всіх українців, нас розбудили дуже потужні вибухи, від яких буквально задрижали вікна, і весь будинок почало хитати. За вікном ми побачили помаранчеве зарево і зрозуміли – війна,

– пригадала MamaRika.

Цей жах тривав два дні. 27 лютого вони за 15 хвилин зібрали речі та виїхали до Одеси, де на них чекала родина Сергія Середи. Тікати до Львова зірки не стали, адже розуміли, що траси переповнені.

Нагадаємо, раніше MamaRika та Сергій Середа розповідали, що через бої в Гостомелі в їхньому будинку тремтіли не лише вікна, а й шибки. Ані укриття, ані підвалу в них не було, тож рішення виїхати до Одеси прийняли швидко.

Як MamaRika опинилася у Польщі з 7-місячним сином

В Одесі подружжя зрозуміло, що спокою в Україні не буде ніде, тож MamaRika "зібрала всю волю в кулак і вирушила у невідомість, як мільйони жінок-героїнь". Чоловік довіз її з сином до кордону з Молдовою, де вони простояли більш як 20 годин, а далі, о 2 ночі, співачка пішла пішки, з чемоданом і коляскою.

Уявіть собі – пусте поле без жодного ліхтаря, темінь і ні душі. Цей кілометр тривав вічність,

– розповіла артистка.

Так, MamaRika з сином Давидом п'ять днів жила у напівпокинутому будинку в місті Кагул, який винайняли її друзі. Судячи з фото, в одній з кімнат гуляв вітер, адже на підлозі пожовкле листя. З жахливих умов вона вирвалася до Румунії, а там сіла на літак до Варшави. Там співачку вже чекала мама.

"Не передати словами, з якою любов'ю та турботою нас тут зустрічають поляки. Давиду відразу принесли речі, одяг, іграшки. У чемодані були тільки його речі, а в мене з собою всього один спортивний костюм… Я досі не можу звикнути до тиші, до того, що тут життя йде у звичайному режимі. Само собою не відпускає синдром "вцілілого" і відчуття вини, що я тут, поки вдома війна", – зізналась MamaRika.

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