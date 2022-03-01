Відома українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) прийняла рішення виїхати з Києва з чоловіком і маленьким сином. Про це розповів Сергій Середа.

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Чому MamaRika переїхала до Києва

Чоловік поділився, що упродовж цих днів війни йому пропонували переїхали за кордон. Однак зіркове подружжя таки вирішило залишитися в Україні. За словами Середи, тепер вони ніде не зможуть почуватися у безпеці, поки Путін живий. Тоді як з Києва вони виїхали тому, що їхній будинок недалеко від Гостомеля, де точаться бої.

З Києва нам довелося виїхати з тієї причини, що наш будинок знаходиться недалеко від Гостомельського аеропорту, і так вийшло, що там немає бомбосховища, або хоча б підвалу, де можна було б сховатися від ворожих бомб, через які у нас періодично тремтіли не тільки вікна, але й стіни!

– розповів Сергій Середа.

"Тому нам з піврічною дитиною та собакою доводилося лежати на підлозі першого поверху, обклавшись подушками й накриватися ковдрою, щоразу коли на вулиці були чутні чергові вибухи! Останньою точкою став підрив моста, шарахнуло так, що ми з Настею не змовляючись почали просто вистачати, що траплялося під руку і закидати в машину! Не довго думаючи вирішили їхати до Одеси!" – пояснив ведучий.

Через якийсь час Сергій зібрався з думками та вирішив поділитися ними:

– Дякую вам, виродки, за те, що ще більше згуртували нашу країну!

– Спасибі вам тварюки, за те що в Україні не залишилося жодного прихильника "русского мира"!

– Спасибі вам виродки, що показали всьому світу, хто насправді фашисти!

– Спасибі вам під***си за те, що зробили нас сильнішими!

Моліть Бога, щоб наші діти коли-небудь пробачили вам те, що зараз відбувається з нашою країною, і те через що вони зараз проходять! А ось чого ми точно вам не пробачимо, так це того, що ви відібрали у нас життя сотень безневинних людей, десятки з яких були діти,

– підсумував чоловік MamaRika.



Сергій Середа з сином / Фото з інстаграму гумориста

Хто з зірок переїхав з Києва

Григорій та Христина Решетники з дітьми переїхали на Західну Україну.

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Текст публікації Сергія Середи

Сьогодні нам з MamaRika багато хто написав: "Приїжджайте до нас у Польщу, Італію, Молдову, Єгипет, Штати, Португалію тощо..., у нас тут безпечно!" Друзі, величезне вам усім дякую! Але мені здається, що поки Росією править путін, немає на планеті місця, де може бути безпечно, тому ми знаходимося в Україні! Не у Києві, як ви могли подумати, а в Одесі!

З Києва нам довелося виїхати з тієї причини, що наш будинок знаходиться недалеко від Гостомельського аеропорту, і так вийшло, що там немає бомбосховища, або хоча б підвалу, де можна було б сховатися від ворожих бомб, через які у нас періодично тремтіли не тільки вікна, але й стіни! Тому нам з піврічною дитиною та собакою доводилося лежати на підлозі першого поверху, обклавшись подушками й накриватися ковдрою, щоразу коли на вулиці були чутні чергові вибухи! Останньою точкою став підрив моста, шарахнуло так, що ми з Настею не змовляючись почали просто вистачати, що траплялося під руку і закидати в машину! Не довго думаючи вирішили їхати до Одеси!

І ось через якийсь час я зібрав думки в купу і хочу подякувати тим мерзотам, які на нас напали!

– Дякую вам, виродки, за те, що ще більше згуртували нашу країну!

– Спасибі вам тварюки, за те що в Україні не залишилося жодного прихильника "русского мира"!

– Спасибі вам виродки, що показали всьому світу, хто насправді фашисти!

– Спасибі вам під***си за те, що зробили нас сильнішими!!!

Моліть Бога, щоб наші діти коли-небудь пробачили вам те, що зараз відбувається з нашою країною, і те через що вони зараз проходять! А ось чого ми точно вам не пробачимо, так це того, що ви відібрали у нас життя сотень безневинних людей, десятки з яких були діти.