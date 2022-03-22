Вже 5 днів Сніжана Бабкіна разом з дітьми перебуває у безпеці. На 22 день війни в Україні вона приїхала до Німеччини.

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Сніжана Бабкіна виїхала з України

Дружина артиста пригадала, що у перший день війни виїхала з Харкова до Дніпра разом з чоловіком. Там вони пробули 2 тижні й вирішили їхати на Волинь.

Хотіли бути там. Зупинились у Кропивницькому у готелі. Вранці бомбардували аеродром біля нашого готелю. І це був жах! Далі була Вінниця та зміна наших планів. Рятувати дітей!

– поділилась Сніжана Бабкіна.

Жінка розповіла, що її маршрут був таким: Вінниця – Молдова – Румунія – Угорщина – Австрія – Німеччина.

"6 днів у дорозі. Понад 3000 кілометрів я проїхала за кермом. Я була на таких трасах, у таких станах, що тепер після повернення до Харкова, я зможу просто із заплющеними очима їздити містом. Тільки було б кудись повернутись. Подумати навіть не могла, що бігтиму від росіян до німців", – додала зіркова дружина.

Сніжана Бабкіна наголосила, що вірить у перемогу захисників, України й президента.



Сніжана Бабкіна / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної

Зірки з дітьми, що виїхали з України