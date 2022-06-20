MamaRika перенесла операцію: в якому стані артистка
Джерело:інстаграм MamaRika
Співачка MamaRika декілька днів тому повідомляла, що має лягти в лікарню на обстеженяня. Тепер зірка розповіла, що вже перенесла операцію.
Виконавиця ділилася з шанувальниками, що постійний стрес під час війни негативно вплинув на її здоров'я. Довелося декілька днів провести в лікарні, щоб обстежити організм.
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MamaRika перенесла операцію
В інстаграм-сторіз MamaRika повідомила, що перенесла операцію. Вона показала перше фото після наркозу, однак не розповіла деталей хірургічного втручання. Та схоже, що операція була не дуже серйозною, адже вже вранці дівчина повернулася додому.
Вихідний MamaRika провела вдома з чоловіком і сином. Вона зазначила, що потрібен час, щоб відпочити та набратися сил. Згодом обіцяє розповісти підписникам, що трапилося.
MamaRika про операцію / Скриншот з інстаграм-сторіз співачки
- На початку червня співачка розповідала, що війна негативно вплинула на її психологічний стан. Якщо раніше зірка самостійно справлялася зі стресом, то під час війни задумувалася звернутися до психолога. Через нерви у MamaRika почалися проблеми зі шлунком, загострилися хронічні хвороби.
- Через два тижні артистка повідомила, що лягає в лікарню, щоб пройти повне обстеження організму. MamaRika вирішила серйозно зайнятися своїм здоров'ям.
Зіркові хвороби під час війни
- Світлана Тарабарова у квітні опинилася на лікарняному ліжку через нерви та "синдром вцілілого". Тоді артистка лікувалася в Івано-Франківську.
- Актор Олексій Вертинський, якому 66 років, переніс надскладну операцію на серці, але йому потрібна ще одна. Тож його донька Ксенія оголосила збір коштів на лікування та реабілітацію. Неймовірно, але його закрили усього за 10 годин.
- Телеведучий і ресторатор Даніель Салем з перших днів війни вступив до лав територіальної оборони. Нещодавно він вів бій з окупантами, під час якого отримав контузію. Чоловік повідомив, що тепер ліве вухо навряд чи чутиме.