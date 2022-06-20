Виконавиця ділилася з шанувальниками, що постійний стрес під час війни негативно вплинув на її здоров'я. Довелося декілька днів провести в лікарні, щоб обстежити організм.

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MamaRika перенесла операцію

В інстаграм-сторіз MamaRika повідомила, що перенесла операцію. Вона показала перше фото після наркозу, однак не розповіла деталей хірургічного втручання. Та схоже, що операція була не дуже серйозною, адже вже вранці дівчина повернулася додому.

Вихідний MamaRika провела вдома з чоловіком і сином. Вона зазначила, що потрібен час, щоб відпочити та набратися сил. Згодом обіцяє розповісти підписникам, що трапилося.

MamaRika про операцію / Скриншот з інстаграм-сторіз співачки

На початку червня співачка розповідала, що війна негативно вплинула на її психологічний стан. Якщо раніше зірка самостійно справлялася зі стресом, то під час війни задумувалася звернутися до психолога. Через нерви у MamaRika почалися проблеми зі шлунком, загострилися хронічні хвороби.

Через два тижні артистка повідомила, що лягає в лікарню, щоб пройти повне обстеження організму. MamaRika вирішила серйозно зайнятися своїм здоров'ям.

Зіркові хвороби під час війни