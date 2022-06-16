Днями Олексію Вертинському зробили операцію на серці, але через ускладнення йому потрібно знову лягти на операційний стіл. Сім'я актора не могла самостійно оплатити лікування, тож на сторінці театру "Актор", в якому він грає, з'явилося відеозвернення його доньки Ксенії.
Читайте також Паралізувало частину обличчя: Джастін Бібер повідомив про хворобу й показався фанам на відео
Донька Вертинського збирала йому гроші на операцію
"Моєму татові Олексію Вертинському зробили складну операцію на серці з ускладненнями. Ми потребуємо фінансової допомоги. Тому що, на жаль, наша професія зараз не на часі, і самі ми не зможемо в повному обсязі оплатити лікування та реабілітацію. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість – будь-які кошти, будь-яка копійка, ми будемо вам дуже вдячні", – заявила Ксенія Вертинська на камеру.
Гроші зібрали за одну ніч
З моменту публікації відео минуло всього 10 годин, а акторка вже оголосила про закриття збору. За одну ніч фани Олексія Вертинського пожертвували кошти, яких вистачить і на операцію, і на реабілітацію.
Люди, ви неймовірні. За ніч ми зібрали достатньо коштів на все необхідне. Якби могла обійняти кожного, то зробила б це. Плачу від захвату. Дякуємо дуже,
– написала Ксенія Вертинська.
Щоправда, не назвала суму, яку вдалося зібрати за ніч, але пообіцяла тримати в курсі.
У коментарях прихильники висловили сподівання, що невдовзі її батько знову сяятиме на сцені театру "Актор":
- "Все буде добре! Ми всі з татом, обнімаємо дуже";
- "Неймовірно гарна новина. Тримайтеся, наш неймовірний. Він дуже сильний";
- "Здоров'я улюбленому акторові! Перемоги над усіма хворобами";
- "Маестро! Видужуйте! Молимося, чекаємо на вас";
- "Ксеніє, татові вітання! Нехай якнайшвидше одужує".
Олексій Вертинський– український актор театру і кіно. Його дебют в кінематографі відбувся 1980 року у фільмі Олександра Карпова "Весільна ніч". Він зіграв у стрічках "Схід-Захід", "Божевільний день або Одруження Фігаро", "12 стільців", "Ржевський проти Наполеона", а 2015 року отримав звання народного артиста України.
Олексій Вертинський був у шлюбі чотири рази. Його остання дружина – Тетяна, а Ксенія – їхня донька.