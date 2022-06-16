Днями Олексію Вертинському зробили операцію на серці, але через ускладнення йому потрібно знову лягти на операційний стіл. Сім'я актора не могла самостійно оплатити лікування, тож на сторінці театру "Актор", в якому він грає, з'явилося відеозвернення його доньки Ксенії.

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Донька Вертинського збирала йому гроші на операцію

"Моєму татові Олексію Вертинському зробили складну операцію на серці з ускладненнями. Ми потребуємо фінансової допомоги. Тому що, на жаль, наша професія зараз не на часі, і самі ми не зможемо в повному обсязі оплатити лікування та реабілітацію. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість – будь-які кошти, будь-яка копійка, ми будемо вам дуже вдячні", – заявила Ксенія Вертинська на камеру.

Гроші зібрали за одну ніч

З моменту публікації відео минуло всього 10 годин, а акторка вже оголосила про закриття збору. За одну ніч фани Олексія Вертинського пожертвували кошти, яких вистачить і на операцію, і на реабілітацію.

Люди, ви неймовірні. За ніч ми зібрали достатньо коштів на все необхідне. Якби могла обійняти кожного, то зробила б це. Плачу від захвату. Дякуємо дуже,

– написала Ксенія Вертинська.

Щоправда, не назвала суму, яку вдалося зібрати за ніч, але пообіцяла тримати в курсі.

У коментарях прихильники висловили сподівання, що невдовзі її батько знову сяятиме на сцені театру "Актор":

"Все буде добре! Ми всі з татом, обнімаємо дуже";

"Неймовірно гарна новина. Тримайтеся, наш неймовірний. Він дуже сильний";

"Здоров'я улюбленому акторові! Перемоги над усіма хворобами";

"Маестро! Видужуйте! Молимося, чекаємо на вас";

"Ксеніє, татові вітання! Нехай якнайшвидше одужує".