31-річна Світлана Тарабарова налякала прихильників фото під крапельницею. З лікарні вона звернулася до півмільйонної аудиторії з проханням берегти себе.

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Звучить банально, але – люди, бережіть себе! Де б ви не були та що б не робили, пам'ятайте, що резерви організму хоч і великі, але ж не безкрайні. Звісно, війна, і всі ми зараз солдати, і не час скиглити. Тож просто бережіть себе,

– нагадала Світлана Тарабарова.

Співачка натякнула, що в лікарні опинилася через "синдром вцілілого" і нервове виснаження, з яким сьогодні стикаються тисячі українців. Проте зірка поспішила додати, що з нею вже все гаразд.

"Зі мною вже все плюс-мінус добре, криза минула, дякую за хвилювання. Просто пильнуйте і шануйте себе зараз максимально", – написала Тарабарова й оптимістично додала, що заспіває на волонтерських концертах усім, хто чекав.

Світлана Тарабарова в лікарні в Івано-Франківську / Фото з інстаграму співачки

"Синдром вцілілого" – це почуття провини за те, що людині вдалося вижити у складній ситуації, яку не змогли пережити решта.

У коментарях Світлану Тарабарову підтримав ледь не весь український шоу-біз:

Христина Решетник: "О, Боже! Дорогенька, тримайся! І одужуй скоріше";

"О, Боже! Дорогенька, тримайся! І одужуй скоріше"; Ірина Федишин: "Якнайшвидшого тобі одужання";

"Якнайшвидшого тобі одужання"; Слава Дьомін: "Одужуй, мала";

"Одужуй, мала"; Мята: "Свєтік, не здумай, тримайся. Швидкого одужання";

"Свєтік, не здумай, тримайся. Швидкого одужання"; Nino Basilaya: "Одужуйте";

"Одужуйте"; Арам Арзуманян: "Скорішого одужання тобі".

Повний текст публікації Світлани Тарабарової:

Певно звучить банально, але – люди, бережіть себе! Де б ви не були та що б не робили, пам'ятайте, що резерви організму хоч і великі, але ж не безкрайні. Або тіло знайде спосіб нагадати вам про те… І хоч довелося перенести кілька волонтерських виступів, ми обов'язково зустрінемося з усіма, хто чекав.

Звісно, війна, і всі ми зараз солдати, і не час скиглити. Тож просто бережіть себе, знайдіть 5 хвилин сьогодні, аби почитати про "синдром вцілілого", про важливість відновлення нервової системи та тіла, аби не втрачати потім 5 днів на лікування.

P.S. Окрема подяка лікарям Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Ви диво. Зі мною вже все плюс-мінус добре, криза минула, дякую за хвилювання. Просто пильнуйте і шануйте себе зараз максимально.