28-річний канадський музикант Джастін Бібер опублікував відео на сторінці в інстаграмі. Він повідомив про хворобу, через яку у нього паралізувало частину обличчя.

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Джастін Бібер повідомив про хворобу

За словами співака, він хворіє на синдром Рамзі Ханта. Вірус вразив нерв у вусі й лицьові нерви, через що у нього паралізувало частину обличчя. Він не може усміхатись та заплющувати одне око.

Як бачите, це око не моргає. Я не можу усміхатися цією стороною обличчя, ніздря не рухається, тому на цій стороні обличчя повний параліч,

– повідомив Джастін Бібер.

Зверніть увагу. Синдром Рамзі Ханта – форма оперізувального герпесу. Він може паралізувати лицьові нерви й призводити до втрати слуху та сильного болю.

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Виконавець переніс усі заплановані концерти, адже фізично не в змозі виступити. Він додав, що йому стає все важче їсти.

"Як ви бачите, це досить серйозно. Я б хотів, щоб це було не так, але, очевидно, моє тіло каже мені, що я повинен сповільнитися, і я сподіваюся, що ви зрозумієте. Я використаю цей час, щоб відпочити та розслабитися й повернутися до того стану, щоб я міг робити те, для чого народився".

Намагаючись усміхнутись, Джастін додав, що повинен відпочивати, щоб повернути контроль над обличчям. Він додав, що робить вправи та скоро одужає.

Ми не знаємо, скільки часу це буде, але все буде добре. Я маю надію і я вірю в Бога і я вірю, що все налагодиться,

– додав артист.

Музикант подякував шанувальникам за підтримку та попросив молитись за нього.