Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) вирішила не приховувати вагітність від прихильників. Навпаки, зірка часто ділиться новинами про свій особливий стан.

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MamaRika оголосила приблизну дату пологів

Артистка вирішила поспілкуватися з фоловерами в інстаграм-сторіз. Один з прихильників поцікавився, коли зірка стане мамою. MamaRika зізналась, що це має статися на початку серпня.

Якщо все піде за планом – початок серпня. Аж не віриться, що так мало часу залишилося,

– поділилась співачка.



MamaRika назвала дату пологів / Фото з інстаграм-сторіз

Також виконавиця відповіла на запитання стосовно того, як проходить її вагітність. MamaRika зізналась, що це непросто, однак вона намагається підходити до всього з гумором. "Інакше – можна з'їхати з глузду", – вважає зірка.



MamaRika про вагітність / Фото з інстаграм-сторіз

Вагітність MamaRika: що про це відомо