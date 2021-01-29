Українська співачка MamaRika днями переїхала до Одеси з Києва. Вона показала перше відео з міста, яке було засипане снігом. Зірка поділилась своїм очікуванням та реальністю від переїзду.

Джерело: інстаграм MamaRika

Популярна українська співачка MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) кілька днів тому поділилась з шанувальниками новиною: вона з чоловіком Сергієм Середою переїжджає з Києва до Одеси.

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MamaRika переїхала до Одеси

Зірка днями нарешті повідомила, що таки переїхала до обожнюваного міста. Вона зазначила, що в там все не так, як би насправді хотілось. Адже Одесу засипало снігом, а тому їй з чоловіком було доволі важко добиратися.

Одесо, зустрічай! Ми по коліно в снігу і льодах, і це ще нам пощастило встигнути заїхати в місто. Днем пізніше – і ми б ночували на трасі у фурі з речами,

– поділилась артистка.

MamaRika опублікувала фото та невеличкий ролик й підписала з гумором: "Очікування – реальність". На світлині вона купається в морі з чоловіком. А на відео зірка зняла, що відбувається за вікном: на подвір'ї теперішнього будинку співачки йде сильний снігопад.



Очікування та реальність від переїзду до Одеси / Колаж 24 каналу / Фото з інстаграму MamaRika

Для перегляду фото і відео гортайте праворуч:

Нагадаємо, співачка MamaRika довгий час мріяла переїхати з Києва. Тому вона з чоловіком вирішила жити в Одесі – на батьківщині чоловіка Сергія Середи.