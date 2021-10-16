Інтерв'ю з учасником "Холостячки": Максим Тарапата про почуття до Злати та дружбу після шоу

Останні п'ять тижнів уся країна спостерігає за історією нової "Холостячки" – успішної та талановитої Злати Огнєвіч. Одним з її фаворитів є бізнесмен Максим Тарапата. Ексклюзивно для 24 каналу він привідкрив завісу на залаштунки романтичного реаліті-шоу.

32-річний підприємець, який розвиває бізнес у Шанхаї, вперше розповів, за які риси закохався у Злату Огнєвіч та чи готовий будувати з нею сім'ю. Макс розкрив правду про дружбу після "Холостячки" та розсекретив, що йому пишуть фанатки.

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Про знайомство з "Холостячкою"

Дорогою до Злати Огнєвіч на першій вечірці Ви зізнались, що тремтіли так, ніби стоїте над прірвою. Невже знайомство з жінками завжди викликає у Вас подібні емоції?

У мене особисто при знайомстві, коли є симпатія, невелике хвилювання є завжди. Але це був особливий випадок. Знайомство з "Холостячкою" відбувається перед очима мільйонів глядачів і десятків камер. І дуже нелегко відкривати внутрішній світ широкій аудиторії.

Ну і Злата не допомагала. Якби вона була не така сліпуча, мені явно було б простіше (усміхається). Якщо без жартів, її усмішка, м'який голос, палаючі очі дуже заспокоювали й притягували.



Злата Огнєвіч і Максим Тарапата на першій вечірці "Холостячки" / Фото СТБ

Чому не пішли на кастинг першого сезону "Холостячки"? Ксенія Мішина не Ваш типаж?

Я роками жив за кордоном, завжди був далекий від телепроєктів і медійності. Ніколи навіть не замислювався і не розглядав для себе подібний досвід. Але так склалися обставини, що я опинився в Україні.

Новина, що Злата – нова "Холостячка" якось виділилась серед іншої інформації. Певний час думав, сумнівався. І вирішив, якщо вже я тут, і я ніяк не можу викинути цю думку з голови – все неспроста. І вирішив спробувати, інакше буду шкодувати. І так, Злата однозначно мій типаж (усміхається).

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Учасники розповідали, що до зустрічі зі Златою Огнєвіч передивились ледь не всі її інтерв'ю. Як до участі в проєкті готувалися Ви? Вивчали захоплення співачки, чи вона була для вас чистим аркушем?

Перед тим, як прийняти рішення, я передивився багато інтерв'ю Злати. Перш за все для того, щоб зрозуміти, наскільки ми з нею близькі по духу. І чим більше дивився, тим більше розумів, що хочу з нею познайомитися. Вже як з жінкою.

Про почуття до Злати Огнєвіч

Перше, що ви оцінили в "Холостячці" на першій вечірці, – розкішні ніжки. Що підкорило Вас наступним?

Ніжки в неї дійсно розкішні – готовий підтвердити це ще раз (усміхається). Далі я помічав все більше – добрі та сяючі очі, як вона дивиться, яка вона сильна і водночас жіночна. А в якийсь момент закохався в те, як вона просто сміється.



Злата Огнєвіч і Максим Тарапата на першій вечірці "Холостячки" / Фото СТБ

Коли відчули, що між вами та Златою справжня "хімія"?

Слідкуйте за випусками й все дізнаєтеся (усміхається).

Ви розповідали, що з 28 років мрієте про сім'ю та дітей. Як вважаєте, Злата Огнєвіч готова відкласти кар'єру й стати матір'ю?

Я вірю, що Злата хоче сім'ю та усвідомлює, що потрібно буде вибудовувати новий баланс між сім'єю та роботою. Думаю, вона готова до цього. Але все-таки, кар'єра для неї вкрай важлива! І звичайно ж, вона розраховує на підтримку свого обранця.

Якби Вам, як Дмитру Шевченку, випав шанс організувати найкраще побачення в житті Злати, яким би воно було?

Відвіз би її далеко до океану. Але навіть не це головне. Хочеться вірити, що для нашого кращого побачення досить, щоб на ньому були вона і я.

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У 4 випуску "Холостячки" Злата Огнєвіч показала гарячий танець, після якого глядачі розділились на два табори: одні вважають номер проявом любові до себе, інші ж називають постановку вульгарною. Яку з думок поділяєте Ви?

Я однозначно вважаю, що жінка не повинна приховувати свою сексуальність і любов до себе. Жінка – не власність чоловіка, і може проявляти свою сексуальність так, як це відчуває. Як на мене, це було не вульгарно, а сексуально й інтригуюче.

Мене бентежив не сам факт танцю, а те, що його дивляться чоловіки, які, як і я, борються за серця Злати. Але це стосується тільки мене і чоловіків, а не "Холостячки".



Гарячий танець Злати Огнєвіч / Фото СТБ

Про життя за кадром

Злата Огнєвіч відповіла на критику відвертого танцю. На її думку, він оголив "проблему сучасного українського суспільства" – закомплексованість і невпевненість жінок. Зірка мріє, щоб всі дівчата пізнали себе справжніх і почали жити.

Ви дуже розкуто почуваєтеся перед камерами та жартома зазіхаєте на роль ведучого замість Григорія Решетника. Звідки така впевненість у кадрі?

Довгий час було нелегко, тому про розкутість у кадрі – явно перебільшення. У якийсь момент про камери й справді забуваєш, і фокусуєшся на головному – на спілкуванні й проведенні часу зі Златою. Кажуть, що камеру практично неможливо обдурити. Тому кращий спосіб – бути щирим і залишатися собою. Це єдиний інструмент.

Вдячний Гриші, що він поставився до моїх жартів з іронією і підтримав мене, коли я попросив звернутися до Злати в його амплуа.



Максим Тарапата в образі Григорія Решетника / Скриншот з відео

Учасники попереднього сезону розповідали, що в будинку готували для себе самі. Хто з чоловіків був головний на кухні?

У будинку ми теж готували самостійно, кожен для себе був шеф-кухарем. Іноді об'єднували зусилля й готували одне для одного. Я періодично відповідав за сніданки й запікання в духовці.

Як у Вас з кулінарією?

З кулінарією я на "ти" у трьох випадках: коли справа стосується сніданків, морепродуктів, і коли є натхнення.

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Перший сезон "Холостячки" довів, що дружба на проєкті можлива. З ким з чоловіків спілкуєтеся після завершення зйомок?

Дружба можлива, але на проєкті її чекає чимало випробувань. Я близько спілкуюся з Андрієм Задворним, Владом Ясько, Романом Свечкоренко. Скажу, що вважаю цих людей друзями й радий, що доля звела з ними. Як складеться далі – подивимося.



Учасники 2 сезону шоу "Холостячка" / Фото СТБ

Чому разом з іншими учасниками збираєтеся на перегляд "Холостячки"?

Це вже данина традиції. Тим більше, що цей шлях ми багато в чому переживали разом. Цікаво побачити реакцію одне одного і разом посміятися над комічними ситуаціями.

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У мережі Вас порівнюють з переможцем першого сезону Олександром Еллертом. Як Ви на це реагуєте?

Ставлюся з іронією. Тут немає прямої паралелі, кожен з нас на цьому шляху індивідуальний. І у кожного своя неповторна "Холостячка".

У нашому випадку так склалася доля, що "Холостячку" звуть Злата, а в претендента на її серце прізвище Тарапата. У Всесвіту однозначно є почуття гумору (сміється).

З першого випуску реаліті-проєкту Ви стали фаворитом телеглядачів. Очевидно, що зараз Ваші соціальні мережі завалені повідомленнями від прихильниць. З якими запитаннями найчастіше стукають у директ?

Направду, незвично отримувати таку увагу. Але мені приємно відчувати цю підтримку, адже я готував себе і до хейту, і до скепсису у свій бік.

Переважно пишуть слова підтримки, що вболівають за нас зі Златою. Я і собі намагаюся розповідати про свої переживання та думки на кожному з етапів, і розділити цей шлях з людьми, яким я цікавий.

І наостанок. Зйомки проєкту закінчилися й Ви повернулись до буденного життя. Скажіть відверто, Ви щасливий зараз?

Слідкуйте за випусками, і ви отримаєте відповідь (усміхається).