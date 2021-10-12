Про знайомство Романа та Злати, зйомки 1 випуску, атмосферу серед учасників, побачення на проєкту "Холостячка" та багато іншого – читайте далі.

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Як готувалися до першої зустрічі зі Златою?

Підготовка до першої зустрічі була бентежна, оскільки не щодня приїжджаю на побачення на коні та під прицілом телекамер. Було внутрішнє відчуття, що все пройде добре. Хотілося якомога довше поспілкуватися зі Златою, оскільки перше враження дуже важливе для побудови стосунків.



Поява Романа Васильєва на "Холостячці" / Фото СТБ

Які були думки, коли вперше побачили її?

Образ популярної співачки змінився на образ гарної, привабливої та дуже милої дівчини. З красивою та щирою усмішкою, дуже глибоким і чарівним поглядом. Для мене було важливо, щоб між нами з’явилася взаємна симпатія і пролетіла іскра. І це сталося.

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Що було найскладніше під час зйомок знайомства? Адже відомо, що перший випуск знімають понад добу.

Найскладніше – перебувати під прицілом камер і намагатися реалізувати все задумане. Оскільки формат проєкту – реаліті, то немає права на помилку, все знімають одним кадром. Звісно, досвід 40-годинних зйомок також незабутній.

Яка атмосфера панує в будинку між чоловіками? Є конфлікти?

У нашому сезоні справді дивовижний склад чоловіків. Всі освічені, успішні та самодостатні. Опинившись на одній території, 16 дорослих чоловіків природно вибудовуватимуть особисті кордони, але в нашій ситуації це відбувалося максимально адекватно та без неадекватної поведінки.

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Ви опинилися серед чоловіків, які борються за серце однієї дівчини. Як вдається відволікатися від думок, що інші також ходять на побачення зі Златою?

Складно уявити в житті ситуацію, в якій доводиться бути свідком залицянь за дівчиною, з якою я намагаюся побудувати стосунки, з боку інших чоловіків. Але формат проєкту саме такий і з цим доводиться миритися. Важливе розуміння того, що все залежить від кожного учасника та його проявів. А Злата сама робитиме вибір і виберете те, що їй відгукується.

Можливо, є моменти першого побачення зі Златою, які Вам запам'яталися найбільше, але їх не показали в ефірі?

Звісно, що ефірний час обмежений. Побачення тривали по декілька годин і все не могло потрапити в ефір. Але основні моменти все-таки показали у випусках, чому я радий. Можу зазначити, що поведінка Злати на камери та поза ними не відрізняється.

Побачення Романа та Злати у басейні / Фото з інстаграму Романа Васильєва, "Холостячки"

Учасники попередніх сезонів розповідали, що на час проєкту забирають телефони, заборонені соцмережі. Хто в такому випадку допомагає організовувати побачення?

Абсолютно правильно. Під час організації побачень допомагають ведучий Григорій Решетник і команда проєкту.

Усі побачення – це ідеї чоловіків? Чи, можливо, продюсери радять, як краще зробити?

Ідеї усіх побачень належать лише учасникам.

Перед церемонією троянд деякі учасники мають нагоду поспілкуватися зі Златою. Скільки часу надається на індивідуальну розмову?

Будь-яке спілкування зі Златою – індивідуально та за бажанням. Кількість часу не лімітована, але й не безмежна.

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А скільки триває зйомка церемонії троянд?

Найдовша церемонія була на першій вечірці, оскільки було 25 чоловіків. З кожною наступною церемонією учасників меншає, тому і її час зменшується. На деяких церемоніях були обговорення та активності, тому вони могли тривати значно довше, ніж зазвичай.

Чи є дружба між учасниками "Холостячки" під час зйомок та після завершення?

Перебування протягом тривалого часу на одній території, можливість переживати багато подій, відчувати різні емоції дозволили багатьом з нас зблизитися, дізнатися більше один про одного. З багатьма чоловіками я підтримую спілкування після проєкту, відвідую заходи. Дружба перевіриться часом.

Зазначимо, 15 жовтня глядачі побачать 5 випуск "Холостячки", де Роман Васильєв продовжить будувати стосунки зі Златою Огнєвіч. Як він підкорюватиме її серце цього разу – дізнаємося зовсім скоро.