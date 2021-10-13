Українська співачка та героїня "Холостячки" Злата Огнєвіч захотіла по-новому відкритися для чоловіків у новому випуску романтичного проєкту. Вона пристрасно станцювала на сцені у відвертому вбранні. Її виступ розкритикували в мережі, тож зірка вирішила відповісти на хейт.

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Виконавиця найперше розповіла, що усвідомлювала те, що з приходом на шоу, може отримати хейт у відповідь. Вона зауважила, що проєкт "Холостячка" – не тільки щирий. Адже після 4 випуску він оголив "проблеми сучасного українського суспільства".

Здавалося б, мій чуттєвий танець з 4 випуску перетворився на справжнісінький тригер, який показав величезну кількість закомплексованих жінок,

– підкреслила Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Знаменитість додала, що такі дівчата є нещасливими та невпевненими в собі. Вони нібито просто показали свій страх перед проявом жіночності, жіночої сили й привабливості.

"Те, що ми собі забороняємо, іншим також не можна. Я хочу бачити більше впевнених в собі й щасливих жінок. Я хочу, милі дівчата, щоб ви пізнали себе справжніх і почали жити. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки ви – круті! Потрібно просто відпустити себе! Відпустити свою внутрішню дівчинку", – підсумувала "Холостячка".



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму зірки

Додамо, що глядачам та користувачам мережі еротичний танець Злати Огнєвіч видався вульгарним, занадто відвертим. Вони зауважували, що такі образи вона має приміряти лиш для одного. Тоді як самим чоловікам виступ "Холостячки" дуже сподобався.

Текст публікації Злати Огнєвіч

Поговоримо?

Є тема, яку хочу з Вами підняти.

Коли я вирішила знайти любов на проєкті "Холостячка", я усвідомлювала, що цим вчинком відкрию двері до будинку своєї душі абсолютно всім бажаючим. Я виставлю на загальний огляд свої емоції, почуття, страхи, невдачі й перемоги.

Також знала, що з приходом на проєкт, я розповім свій шлях, в якому хтось побачить привід для хейту, а хтось – привід для мотивації. Тут хочу зазначити: особливо мене веселять огляди "Холостячки". Ой, дівчатка, ні в чому собі не відмовляйте.

Крім того, що проєкт "Холостячка" дуже важливий, щирий, екологічний – він ще оголює проблеми сучасного українського суспільства. Здавалося б, мій чуттєвий танець з 4 випуску перетворився на справжнісінький тригер, який показав величезну кількість закомплексованих жінок.

Ваші страхи перед таким проявом жіночності, жіночої сили й привабливості є справжнісінькими комплексами. Те, що ми собі забороняємо, іншим також не можна. Я хочу бачити більше впевнених в собі й щасливих жінок. Я хочу, милі дівчини, щоб Ви пізнали себе, справжніх і почали жити.

Ви навіть собі не уявляєте, наскільки ви – круті! Потрібно просто відпустити себе! Відпустити свою внутрішню дівчинку.