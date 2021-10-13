Вся країна спостерігає за розвитком подій на "Холостячці". Глядачам цікаво, кого ж обере співачка Злата Огнєвіч. Олексій Тригубенко, який минулого року також був серед учасників, розповів про своїх фаворитів у 2 сезоні та поділився враженнями від перегляду 4 випуску.

Не пропустіть Інтерв'ю з учасником "Холостячки" Романом Васильєвим: знайомство зі Златою, зйомки та побачення

Олексій Тригубенко про учасників "Холостячки"

Чоловік відзначив декількох учасників, які, на його думку, в 4 випуску показали себе найкраще:

Максим Тарапата дуже гідно поводився на парному побаченні;

дуже гідно поводився на парному побаченні; Влад Ясько зробив нереальний сюрприз, над яким добре попрацював і було видно, що хвилювався.

Також Олексій зазначив, що цікаво спостерігати за тим, як учасники сприймають події, які відбуваються на шоу: "Наприклад, побачив в інстаграмі реакцію Андрія Задворного на те, що він отримав бутоньєрку, але не мав можливості піти на побачення, як в першому сезоні".

Тригубенко звернувся до учасників і попросив їх не порівнювати себе з чоловіками, які були в першому сезоні: "Не можна порівнювати два сезони. У першому ми не мали на кого дивитися, а робили так, як відчували, з натхненням, як в житті. Бо у нас не було прикладів. Ми не знали, що чекати, що буде, як це розвиватиметься. Ніхто не знав".



Олексій Тригубенко з учасниками 2 сезону "Холостячки" / Фото з інстаграму Тригубенка

Текст публікації Олексія Тригубенка:

Ви бачили новий випуск "Холостячки"? Як вам? Я тільки вчора додивився й хочу зазначити, що Максим Тарапата красунчик, просто герой четвертої серії. Круто тримався на парному побаченні. Влад Ясько зробив просто нереальний сюрприз, над яким добре попрацював і було видно, що хвилювався. Цікаво спостерігати, як хлопці самі сприймають події, що відбуваються. Наприклад, побачив в інстаграмі Андрія на те, що йому дали троянду, але не дали можливості піти на побачення, як в першому сезоні.

Взагалі часто помічаю, як хлопці порівнюють наш перший сезон з другим. Так ось, порівнювали їх не можна. Абсолютно тому, що в першому сезоні ми не мали на кого дивитися і робили так, як відчували, з натхненням, як в житті. Оскільки в нас не було прикладів, на кого спиратися. Ми не знали, чого чекати, що буде, як це розвиватиметься. Ніхто не знав.

Ми не розуміли, як робити побачення, як проявлятися, робити сюрпризи. Ми просто жили, як у звичайному житті. Коли я дивлюся другий сезон, бачу, наскільки у нас все було органічно та дружно. Саме завдяки тому, що ми не знали, як діяти. Сама команда СТБ не до кінця розуміла, як це все буде, адже це перший раз, коли чоловіки борються за жінку в такому форматі. У порівнянні з другим сезоном, де чоловіки вже мають уявлення, як поводитися, і спираються на це. Придумати якусь стратегію зараз простіше, придумати виграшні моменти. Наші історії не можна порівнювати хоча б через це.

Так що насолоджуймося і кайфуймо від перегляду зовсім іншої, нової й не менш цікавої історії. Цей сезон по-своєму прикольний, багато крутих і серйозних особистостей, за якими цікаво спостерігати. Мені дуже подобається. Щиро бажаю чоловікам успіхів.