32-летний предприниматель, который развивает бизнес в Шанхае, впервые рассказал, за какие качества влюбился в Злату Огневич и готов строить с ней семью. Макс раскрыл правду о дружбе после "Холостячки" и рассекретил, что ему пишут фанатки.
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О знакомстве с "Холостячкой"
По дороге к Злате Огневич на первой вечеринке Вы признались, что дрожали так, будто стоите над пропастью. Неужели знакомство с женщинами всегда вызывает у Вас подобные эмоции?
У меня лично при знакомстве, когда есть симпатия, небольшое волнение есть всегда. Но это был особый случай. Знакомство с "Холостячкой" происходит перед глазами миллионов зрителей и десятков камер. И очень нелегко открывать внутренний мир широкой аудитории.
Ну и Злата не помогала. Если бы она была не такая ослепительная, мне явно было бы проще (улыбается). Если без шуток, ее улыбка, мягкий голос, горящие глаза очень успокаивали и привлекали.
Злата Огневич и Максим Тарапата на первой вечеринке "Холостячки" / Фото СТБ
Почему не пошли на кастинг первого сезона "Холостячки"? Ксения Мишина не Ваш типаж?
Я годами жил за границей, всегда был далек от телепроектов и медийности. Никогда даже не задумывался и не рассматривал для себя подобный опыт. Но так сложились обстоятельства, что я оказался в Украине.
Новость, что Злата – новая "Холостячка" как-то выделился среди другой информации. Некоторое время думал, сомневался. И решил, раз уж я здесь, и я никак не могу выбросить эту мысль из головы – все неспроста. И решил попробовать, иначе буду жалеть. И так, Злата однозначно мой типаж (улыбается).
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Участники рассказывали, что до встречи со Златой Огневич пересмотрели едва ли не все ее интервью. Как к участию в проектах готовились Вы? Изучали увлечения певицы, была ли она для вас чистым листом?
Перед тем, как принять решение, я пересмотрел множество интервью Златы. Прежде всего для того, чтобы понять, насколько мы с ней близкие по духу. И чем больше смотрел, тем больше понимал, что хочу с ней познакомиться. Уже как с женщиной.
О чувствах к Злате Огневич
Первое, что вы оценили в "Холостячке" на первой вечеринке, – роскошные ножки. Что покорило Вас следующим?
Ножки у нее действительно роскошные – готов подтвердить это еще раз (улыбается). Далее я замечал все больше – добрые и сияющие глаза, как она смотрит, какая она сильная и одновременно женственная. А в какой-то момент влюбился в то, как она просто смеется.
Злата Огневич и Максим Тарапата на первой вечеринке "Холостячки" / Фото СТБ
Когда почувствовали, что между вами и Златой настоящая "химия"?
Следите за выпусками и все узнаете (улыбается).
Вы рассказывали, что с 28 лет мечтаете о семье и детях. Как считаете, Злата Огневич готова отложить карьеру и стать матерью?
Я верю, что Злата хочет семью и осознает, что нужно будет выстраивать новый баланс между семьей и работой. Думаю, она готова к этому. Но все-таки, карьера для нее крайне важна! И конечно же, она рассчитывает на поддержку своего избранника.
Если бы Вам, как Дмитрию Шевченко, выпал бы шанс организовать лучше свидание в жизни Златы, каким бы оно было?
Увез бы ее далеко к океану. Но даже не это главное. Хочется верить, что для нашего лучшего свидание достаточно, чтобы на нем была она и я.
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В 4 выпуске "Холостячки" Злата Огневич показала горячий танец, после которого зрители разделились на два лагеря: одни считают номер проявлением любви к себе, другие же называют постановку вульгарной. Какую из мыслей Разделяете ли Вы?
Я однозначно считаю, что женщина не должна скрывать свою сексуальность и любовь к себе. Женщина – не собственность мужчина, и может проявлять свою сексуальность так, как это чувствует. Как по мне, это было не вульгарно, а сексуально и интригующе.
Меня смущал не сам факт танца, а то, что его смотрят мужчины, которые, как и я, борются за сердце Златы. Но это касается только меня и мужчин, а не "Холостячки".
Горячий танец Златы Огневич / Фото СТБ
О жизни за кадром
Вы очень раскованно себя чувствуете перед камерами и в шутку посягаете на роль ведущего вместо Григория Решетника. Откуда такая уверенность в кадре?
Долгое время было нелегко, поэтому про раскованность в кадре – явно преувеличение. В какой-то момент о камерах действительно забываешь, и фокусируешься на главном – на общении и проведении времени со Златой. Говорят, что камеру практически невозможно обмануть. Поэтому лучший способ – быть искренним и оставаться собой. Это единственный инструмент.
Благодарен Грише, что он отнесся к моим шуткам с иронией и поддержал меня, когда я попросил обратиться к Злате в его амплуа.
Максим Тарапата в образе Григория Решетника / Скриншот с видео
Участники предыдущего сезона рассказывали, что в доме готовили для себя сами. Кто из мужчин был главным на кухне?
В доме мы тоже готовили самостоятельно, каждый для себя был шеф-поваром. Иногда объединяли усилия и готовили друг для друга. Я периодически отвечал за завтраки и запекание в духовке.
Как у Вас с кулинарией?
С кулинарией я на "ты" в трех случаях: когда дело касается завтраков, морепродуктов, и когда есть вдохновение.
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Первый сезон "Холостячки" доказал, что дружба на проект возможна. С кем из мужчин общаетесь после завершения съемок?
Дружба возможна, но на проект ее ожидает множество испытаний. Я близко общаюсь с Андреем Задворным, Владом Ясько, Романом Свечкоренко. Скажу, что считаю этих людей друзьями и рад, что судьба свела с ними. Как сложится дальше – посмотрим.
Участники 2 сезона шоу "Холостячка" / Фото СТБ
Почему вместе с другими участниками собираетесь на просмотр "Холостячки"?
Это уже дань традиции. Тем более, что этот путь мы во многом переживали вместе. Интересно увидеть реакцию друг друга и вместе посмеяться над комичными ситуациями.
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В сети Вас сравнивают с победителем первого сезона Александром Эллертом. Как Вы на это реагируете?
Отношусь с иронией. Здесь нет прямой параллели, каждый из нас на этом пути индивидуален. И у каждого своя неповторимая "Холостячка".
В нашем случае так сложилась судьба, что "Холостячку" зовут Злата, а у претендента на ее сердце фамилия Тарапата. У Вселенной однозначно есть чувство юмора (смеется).
С первого выпуска реалити-проекта Вы стали фаворитом телезрителей. Очевидно, что сейчас Ваши социальные сети завалены сообщениями от поклонниц. С какими вопросами чаще всего стучат в директ?
Действительно, необычно получать такое внимание. Но мне приятно чувствовать эту поддержку, ведь я готовил себя и к хейту, и к скепсису в свою сторону.
Преимущественно пишут слова поддержки, которые болеют за нас со Златой. Я тоже стараюсь рассказывать о своих переживаниях и мысли на каждом из этапов, и разделить этот путь с людьми, которым я интересен.
И напоследок. Съемки проекта закончились и Вы вернулись к повседневной жизни. Скажите откровенно, Вы счастливый сейчас?
Следите за выпусками, и вы получите ответ (улыбается).