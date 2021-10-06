Вінченцо Дулепа не раз проявляв стійкий характер, коли прагнув завоювати увагу головної героїні на "Холостячці". Тому він потрапляв у незручні ситуації з іншими чоловіками, які часто його критикували.

До слова Так і не отримав шанс, – Ілля з "Холостячки" відреагував на виліт з проєкту

Вінченцо про конфлікт на шоу

Ресторатор з Лондона підкреслив, що готовий на все заради дівчини. Тому якщо вона йому близька, чоловік готовий порушити свої принципи. Однак попри обурення чоловіків щодо поведінки Вінченцо, конфліктів у нього було небагато.

У мене один раз був конфлікт у будинку. Я людина відкрита і прямолінійна. Я підійшов до Роми Свечкоренка і сказав йому, що він маніпулятор. І я єдиний, хто сказав це йому в обличчя. Але після діалогу ми з ним потоваришували,

– розповів Дулепа.

Ресторатор підкреслив, що у спілкуванні з чоловіками він буде тримати стійку та непорушну позицію. Однак з жінками він поводиться інакше.

Все ж, на думку Вінченцо, чоловік сильний не в тому, що починає скандал і бійку. Для нього сила полягає в іншому.

Проявити силу – це з легкістю піти. Адже суперники, буває, спеціально провокують на агресію, а ти її придушуєш, не показуєш. Тобто ти для себе це питання закрив і пішов далі, а для провокатора – це незакритий гештальт, його це буде мучити,

– поділився учасник "Холостячки".

Побачення Злати та Вінченцо