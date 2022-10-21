Чмерковський відрікся від спілкування з Денисовою: про що була їхня остання розмова
Джерело:"Слава +"
Максим Чмерковський сидів за одним суддівським з Тетяною Денисовою, коли знімався проєкт "Танці.World of Dance". Він заявив, що більше ніколи не хоче з нею спілкуватися.
Суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський жорстко висловився про Тетяну Денисову. Зрадниця з перших днів війни покинула країну, обрала мовчання, а потім вирішила сісти за крісло танцювального шоу в Росії
До слова Кривошапко розповів, як Тетяна Денисова обливала брудом Москву, де тепер живе
Максим Чмерковський про Денисову
Танцівник і хореограф розповів, що з Тетяною Денисовою він познайомився вже на зйомках шоу – до цього вони були незнайомі. Та зараз він відрікся від спілкування з колегою.
Я особисто з нею ніколи більше спілкуватися не буду. Не тому, що я якийсь такий. Я такий, що можу підставити другу щоку. Але не в цьому разі,
– зізнався Максим Чмерковський.
Суддя "Танців" також згадав останню розмову з танцівницею. Тоді він намагався допомогти зірці в тому, щоб вона виїхала до Німеччини з Києва. "Останнє спілкування було про те, що "в мене ж дитина там". Я чесно кажучи, не пам'ятаю, про що це було. Я з нею спілкувався, чи потрібна їй допомога, щоб опинитися в Німеччині".
Максим Чмерковський обурився, коли дізнався про те, що танцівниця вирішила поїхати до Москви. Він сприйняв цю новину як зраду.
Я зрозумів, що вона живе в Німеччині, і я намагався їй допомогти, як жінці, вона сама. Потім я поїхав своїм способом, вона своїм. Я знав на 100%, що вона буде в Німеччині, там продовжуватиме свою діяльність. Коли я почув, що вона буде суддею в танцювальному проєкті в Росії, в Москві, для мене це було образливо,
– поділився танцівник.
"Я тоді зрозумів дуже багатьох людей, які писали негативне про неї під час нашого проєкту. Для мене це зрада. Я не суддя, але для мене це дуже неприємно й образливо".
Інтерв'ю з Максимом Чмерковським: відео
Цікаво, що раніше Максим Чмерковський менш емоційно висловлювався про колегу. Тоді він казав, що Тетяна Денисова так само відреагувала на вторгнення, як і всі українці. Але додавав, що мовчання не піде на користь її кар'єрі. "Вона має щось сказати. Я цього не знав, але виявляється, що це відчуття дуже багатьох людей".
Що кажуть про Денисову українські зірки
- Євген Кот, який разом з Чмерковським сидів за одним столом з Денисовою у проєкті "Танці.World of Dance", викреслив її зі свого життя. Він зізнався, що Тетяна була для нього авторитетом, але тепер вона закриває очі на геноцид українців.
- Ілона Гвоздьова емоційно відреагувала на те, що Тетяна Денисова після бомбардувань Києва поїхала зніматися в Москві. "Коли ти повернулася до Росії, сіла знову у крісло судити інше танцювальне шоу, і ти прекрасно розумієш, що тут відбувається з твоїми колегами, друзями, знайомими й взагалі, яка ситуація, ну то ти просто с*ка".
- Катя Осадча не лише обурилась тим, що Денисова зрадила Україну, але й дорікнула, що 8 років війни Денисова їздила по російських шоу, але її однаково запросили на українські "Танці.World of Dance".