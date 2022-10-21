Чмерковський відрікся від спілкування з Денисовою: про що була їхня остання розмова

Максим Чмерковський сидів за одним суддівським з Тетяною Денисовою, коли знімався проєкт "Танці.World of Dance". Він заявив, що більше ніколи не хоче з нею спілкуватися.

Суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський жорстко висловився про Тетяну Денисову. Зрадниця з перших днів війни покинула країну, обрала мовчання, а потім вирішила сісти за крісло танцювального шоу в Росії

До слова Кривошапко розповів, як Тетяна Денисова обливала брудом Москву, де тепер живе

Максим Чмерковський про Денисову

Танцівник і хореограф розповів, що з Тетяною Денисовою він познайомився вже на зйомках шоу – до цього вони були незнайомі. Та зараз він відрікся від спілкування з колегою.

Я особисто з нею ніколи більше спілкуватися не буду. Не тому, що я якийсь такий. Я такий, що можу підставити другу щоку. Але не в цьому разі,

– зізнався Максим Чмерковський.

Судді шоу "Танці.World of Dance" / Фото з інстаграму Чмерковського

Суддя "Танців" також згадав останню розмову з танцівницею. Тоді він намагався допомогти зірці в тому, щоб вона виїхала до Німеччини з Києва. "Останнє спілкування було про те, що "в мене ж дитина там". Я чесно кажучи, не пам'ятаю, про що це було. Я з нею спілкувався, чи потрібна їй допомога, щоб опинитися в Німеччині".

Максим Чмерковський обурився, коли дізнався про те, що танцівниця вирішила поїхати до Москви. Він сприйняв цю новину як зраду.

Я зрозумів, що вона живе в Німеччині, і я намагався їй допомогти, як жінці, вона сама. Потім я поїхав своїм способом, вона своїм. Я знав на 100%, що вона буде в Німеччині, там продовжуватиме свою діяльність. Коли я почув, що вона буде суддею в танцювальному проєкті в Росії, в Москві, для мене це було образливо,

– поділився танцівник.

"Я тоді зрозумів дуже багатьох людей, які писали негативне про неї під час нашого проєкту. Для мене це зрада. Я не суддя, але для мене це дуже неприємно й образливо".

Інтерв'ю з Максимом Чмерковським: відео

Що кажуть про Денисову українські зірки

Євген Кот , який разом з Чмерковським сидів за одним столом з Денисовою у проєкті "Танці.World of Dance", викреслив її зі свого життя. Він зізнався, що Тетяна була для нього авторитетом, але тепер вона закриває очі на геноцид українців.

, який разом з Чмерковським сидів за одним столом з Денисовою у проєкті "Танці.World of Dance", викреслив її зі свого життя. Він зізнався, що Тетяна була для нього авторитетом, але тепер вона закриває очі на геноцид українців. Ілона Гвоздьова емоційно відреагувала на те, що Тетяна Денисова після бомбардувань Києва поїхала зніматися в Москві. "Коли ти повернулася до Росії, сіла знову у крісло судити інше танцювальне шоу, і ти прекрасно розумієш, що тут відбувається з твоїми колегами, друзями, знайомими й взагалі, яка ситуація, ну то ти просто с*ка".

емоційно відреагувала на те, що Тетяна Денисова після бомбардувань Києва поїхала зніматися в Москві. "Коли ти повернулася до Росії, сіла знову у крісло судити інше танцювальне шоу, і ти прекрасно розумієш, що тут відбувається з твоїми колегами, друзями, знайомими й взагалі, яка ситуація, ну то ти просто с*ка". Катя Осадча не лише обурилась тим, що Денисова зрадила Україну, але й дорікнула, що 8 років війни Денисова їздила по російських шоу, але її однаково запросили на українські "Танці.World of Dance".