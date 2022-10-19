Хореографиня Тетяна Денисова зробила кар'єру в Україні та переїхала до Росії. Її далі запрошували на українське телебачення, та з початком війни танцівниця знову показала своє справжнє обличчя.

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Що Денисова говорила про Москву, в якій тепер живе

Колишній чоловік Тетяни Денисової Олександр Кривошапко розповів, що не любить казати поганого про ексдружину. Однак зізнався, що вона казала про Росію та Москву. Як виявилося, Тетяна обливала країну брудом.

Скажу так, що Таня завжди мені казала, цитую: "Москва – місто наркоманів, повій і, м'яко кажучи, представників ЛГБТ-спільноти". Мені дуже прикро, що людина, яка позиціює себе сильною та мудрою, змушена жити в такому суспільстві. Ще й добровільно,

– пожартував Кривошапко.

Нагадаємо, раніше Олександр Кривошапко пояснював, що так Тетяна Денисова висловлювалась у 2010-х роках, коли співак співпрацював з Росією. Ще тоді танцівниця не мала такого зв'язку з російським ринком. Після багаторічного будування кар'єри у Москві, у грудні 2021, вона стала громадянкою країни-терориста.

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Євген Кот, який навчався в Денисової та сидів пліч-о-пліч з нею на шоу "Танці.World of Dance", викреслив її зі свого життя. "Тетяна на собі відчула ці пекельні перші дні війни та бомбардування Києва. Вчора дізнався, що, не зважаючи на це все, вона поїхала до країни-терориста, до країни-агресора, сіла в журі там в інше шоу. Вона закриває очні на геноцид та вбивства українців, підтримує війну".

Катя Осадча обурилась тим, що українське ТБ запрошувало Денисову до країни навіть попри те, що вона брала участь у російських проєктах під час війни на Донбасі.