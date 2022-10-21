Суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський жорстко висловився про Тетяну Денисову. Зрадниця з перших днів війни покинула країну, обрала мовчання, а потім вирішила сісти за крісло танцювального шоу в Росії

До слова Кривошапко розповів, як Тетяна Денисова обливала брудом Москву, де тепер живе

Максим Чмерковський про Денисову

Танцівник і хореограф розповів, що з Тетяною Денисовою він познайомився вже на зйомках шоу – до цього вони були незнайомі. Та зараз він відрікся від спілкування з колегою.

Я особисто з нею ніколи більше спілкуватися не буду. Не тому, що я якийсь такий. Я такий, що можу підставити другу щоку. Але не в цьому разі,

– зізнався Максим Чмерковський.

Судді шоу "Танці.World of Dance" / Фото з інстаграму Чмерковського

Суддя "Танців" також згадав останню розмову з танцівницею. Тоді він намагався допомогти зірці в тому, щоб вона виїхала до Німеччини з Києва. "Останнє спілкування було про те, що "в мене ж дитина там". Я чесно кажучи, не пам'ятаю, про що це було. Я з нею спілкувався, чи потрібна їй допомога, щоб опинитися в Німеччині".

Максим Чмерковський обурився, коли дізнався про те, що танцівниця вирішила поїхати до Москви. Він сприйняв цю новину як зраду.

Я зрозумів, що вона живе в Німеччині, і я намагався їй допомогти, як жінці, вона сама. Потім я поїхав своїм способом, вона своїм. Я знав на 100%, що вона буде в Німеччині, там продовжуватиме свою діяльність. Коли я почув, що вона буде суддею в танцювальному проєкті в Росії, в Москві, для мене це було образливо,

– поділився танцівник.

"Я тоді зрозумів дуже багатьох людей, які писали негативне про неї під час нашого проєкту. Для мене це зрада. Я не суддя, але для мене це дуже неприємно й образливо".

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Цікаво, що раніше Максим Чмерковський менш емоційно висловлювався про колегу. Тоді він казав, що Тетяна Денисова так само відреагувала на вторгнення, як і всі українці. Але додавав, що мовчання не піде на користь її кар'єрі. "Вона має щось сказати. Я цього не знав, але виявляється, що це відчуття дуже багатьох людей".

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