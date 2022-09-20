Українська танцівниця Ілона Гвоздьова намагалась достукатися до Тетяни Денисової на початку вторгнення. Вона писала їй повідомлення, але у відповідь отримала лиш мовчання.
До слова Це зв'язує руки, – Василіса Фролова розповіла про життя в Дубаї, де не можна виходити з прапором
Ілона Гвоздьова про зрадницю Денисову
Танцівниця поділилась, що було помилкою й взагалі запрошувати Тетяну Денисову на танцювальне шоу до України, що відбулося до 24 лютого.
Я думаю, бл*ха муха, у нас що, своїх кадрів не вистачає? Знову одні й ті ж обличчя. Чому не давати дорогу молодим, перспективним?
– підкреслила артистка.
Тетяна Денисова не тільки промовчала про війну, але й повернулась до росії та стала суддею проєкту там, щоб заробити криваві рублі. Ілона Гвоздьова відреагувала на це дуже емоційно.
"Коли ти повернулася до Росії, сіла знову у крісло судити інше танцювальне шоу, і ти прекрасно розумієш, що тут відбувається з твоїми колегами, друзями, знайомими й взагалі, яка ситуація, ну то ти просто с*ка. Іншого розуміння у мене вже немає".