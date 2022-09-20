Українська танцівниця Ілона Гвоздьова намагалась достукатися до Тетяни Денисової на початку вторгнення. Вона писала їй повідомлення, але у відповідь отримала лиш мовчання.

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Ілона Гвоздьова про зрадницю Денисову

Танцівниця поділилась, що було помилкою й взагалі запрошувати Тетяну Денисову на танцювальне шоу до України, що відбулося до 24 лютого.

Я думаю, бл*ха муха, у нас що, своїх кадрів не вистачає? Знову одні й ті ж обличчя. Чому не давати дорогу молодим, перспективним?

– підкреслила артистка.

Зауважимо, що схожі думки висловлювала Катя Осадча. Вона обурилась тим, що 8 років війни Денисова їздила по російських шоу, але її однаково запросили на українські "Танці.World of Dance". Лише повномасштабна війна змусила канал СТБ переглянути позицію – Тетяни на шоу не показуватимуть.

Тетяна Денисова не тільки промовчала про війну, але й повернулась до росії та стала суддею проєкту там, щоб заробити криваві рублі. Ілона Гвоздьова відреагувала на це дуже емоційно.

"Коли ти повернулася до Росії, сіла знову у крісло судити інше танцювальне шоу, і ти прекрасно розумієш, що тут відбувається з твоїми колегами, друзями, знайомими й взагалі, яка ситуація, ну то ти просто с*ка. Іншого розуміння у мене вже немає".

Додамо, танцівник Євген Кот також викреслив Тетяну Денисову зі свого життя. "Тетяна на собі відчула ці пекельні перші дні війни та бомбардування Києва. Вчора дізнався, що, не зважаючи на це все, вона поїхала до країни-терориста, до країни-агресора, сіла в журі там в інше шоу. Вона закриває очні на геноцид та вбивства українців, підтримує війну".