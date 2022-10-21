Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский жестко высказался о Татьяне Денисовой. Предательница с первых дней войны покинула страну, выбрала молчание, а затем решила сесть за кресло танцевального шоу в России.

К слову Кривошапко рассказал, как Татьяна Денисова обливала грязью Москву, где теперь живет

Максим Чмерковский о Денисове

Танцовщик и хореограф рассказал, что с Татьяной Денисовой он познакомился уже на съемках шоу – до этого они были незнакомы. И сейчас он отрекся от общения с коллегой.

Я лично с ним никогда больше общаться не буду. Не потому, что я какой-нибудь такой. Я такой, что могу подставить вторую щеку. Но не в этом случае,

– признался Максим Чмерковский.

Судьи шоу "Танцы.World of Dance" / Фото из инстаграма Чмерковского

Судья "Танцев" также вспомнил последний разговор с танцовщицей. Тогда он пытался помочь звезде в том, чтобы она уехала в Германию из Киева. "Последнее общение было о том, "что у меня же ребенок там". Я, честно говоря, не помню, о чем это было. Я с ней общался, нужна ли ему помощь, чтобы оказаться в Германии".

Максим Чмерковский возмутился, когда узнал, что танцовщица решила поехать в Москву. Он воспринял эту новость как измену.

Я понял, что она живет в Германии, и я пытался помочь ей, как женщине, она сама. Потом я уехал своим способом, она своим. Я знал на 100%, что она будет в Германии, там будет продолжать свою деятельность. Когда я услышал, что она будет судьей в танцевальном проекте в России, в Москве, для меня это было обидно,

– поделился танцовщик.

"Я тогда понял очень многих людей, которые писали негативное о ней во время нашего проекта. Для меня это измена. Я не судья, но для меня это очень неприятно и обидно".

Интервью с Максимом Чмерковским: видео

Интересно, что раньше Максим Чмерковский менее эмоционально высказывался о коллеге. Тогда он говорил, что Татьяна Денисова так же отреагировала на вторжение, как все украинцы. Но прибавлял, что молчание не пойдет на пользу ее карьере. "Она должна что-то сказать. Я этого не знал, но оказывается, что это ощущение очень многих людей".

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