Тетяна Денисова залишилася в росії, продовжує жити й працювати там. Тому в ефірі проєкту "Танці.World of Dance", який планують повернути на українське телебачення вже восени, її не буде. Колега та учень Тетяни Євген Кот емоційно висловився про колаборантку.
Читайте також Не збираюся нічого змінювати, – чому дружина "Холостяка" Черкасова не переходить на українську
Євген Кот про зрадницю Тетяну Денисову
Хореограф сказав, що колись мав величезну повагу до Денисової, бо вона була його викладачем та професіоналом. Це на початку 2022 року вони сиділи в суддівських кріслах одного танцювального проєкту, до 24 лютого встигли відзняти його більшу частину. Саме під час зйомок росія почала жорстоку війну проти України.
Тетяна на собі відчула ці пекельні перші дні війни та бомбардування Києва. Тобто своїми очима все бачила та розуміла! Вчора дізнався, що, не зважаючи на це все, вона поїхала до країни-терориста, до країни-агресора, сіла в журі там в інше шоу. Вона закриває очні на геноцид та вбивства українців, підтримує війну!
– написав Євген.
Кот емоційно звернувся до інших колег, які продовжують працювати в росії: "Забудьте назавжди, що ви колись були українцями, що у вас були тут друзі та рідні. Залишайтесь зрадниками, залишайтесь там, в болоті, ніколи не повертайтеся. Нехай вам щоночі сняться загиблі діти України!".
Євген Кот викреслив з життя Тетяну Денисову / Фото з інстаграму хореографа
Рекція мережі
Підписники Євгена підтримують його в такому рішення та погоджуються з його позицією, наголошуючи, що зрадникам немає місця в Україні.
- "Підтримую! Ми вже не пробачимо зрадникам! Там і залишайтеся! Ви для нас померли!"
- "Тверда позиція справжнього українця, професіонала! Повага! Дякую!"
- "Дякую за позицію!"
- "Ця війна показала справжні обличчя! До вас велика повага, а ті, хто зрадив, нехай залишаються в тій рашці".
- "Повністю підтримую! Зрадникам немає виправдання!"