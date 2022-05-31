Люблю, як і десять років тому, – Тарас Тополя з фронту показав зворушливе фото з коханою

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя з першого дня війни захищає землю від ворогів. А його дружина разом з дітьми виїхала до США. Тарас безмежно сумує за коханою й поділився архівним фото з нею.

Коли росіяни почали наступ на столицю, Тарас Тополя разом з колегами з колективу був на Київщині. Тепер вони відправилися на Харківщину, де допомагають пораненим.

Дивіться також Гурт "Антитіла" заспівав на Save Ukraine — #StopWar з вокзалу в Києві: відео до мурах

Щодня в соцмережах Тополя публікує дописи, в яких розповідає про свої відчуття. На 97 день повномасштабної війни чоловік опублікував архівне фото з коханою Alyosha. Тарас розповів, що про цей кадр, зроблений 6 років тому, йому нагадав фейсбук.

Люблю, як і десять років тому. Не до романтики, але… У важкі часи найліпше тримає відчуття, що тебе люблять, чекають, моляться. Банальне: "Як ти?" працює. Констатую. Слава ЗСУ! Слава Україні!

– написав Тополя.



Тарас Тополя та його кохана Alyosha / Фото з інстаграму музиканта

Життя зіркових сімей у час війни