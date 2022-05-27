Сім'ї під час війни постають перед труднощами, та за словами Анастасії Приходько, її стосунки з чоловіком не змінилися. Все тому, що сім'я знає, що таке війна, ще з 2014 року.

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Анастасія Приходько розповіла про стосунки з чоловіком

Ми з ним вже стільки проходили разом. Ми з ним об’їздили всю зону АТО. Ми бачили війну на власні очі. Потім ми проходили всі стадії: я відновлювалась і змінювалась, він втрачав бізнес. Потім відновлювалися… Було все в нашому житті. Ми просто намагаємося прийняти цю ситуацію й намагаємось існувати,

– поділилась виконавиця.

Співачка додала, що для того, щоб не "зламатись" через війну, треба прийняти, що вона буде надовго. Зірка припускає, що наступний рік буде дуже складним.

Зауважимо, на відміну від Приходько, стосунки Наталки Денисенко з чоловіком змінилися. Все тому, що від початку війни Андрій Федінчик став військовим.

"Треба прийняти цю ситуацію. Ламаються ті, хто думає, що це "спецоперація". Вони думають, що це все швидко закінчиться. Ні, це дуже великий термін, і 2023-й буде складним. Просто треба себе налаштувати, що це надовго. Коли ти це зрозумієш, ти почнеш потроху мислити й думати, як жити далі", – вважає Анастасія Приходько.

Знаменитість поділилась, що під час війни близькість теж важлива, адже любов лікує: "Це ж прояв любов, взаємодія з твоєю коханою людиною – це обійми, відчуття того, що ти потрібен. Ми зараз всі залишились в такому стані, що ми не знаємо, що буде далі. І коли є кохана людина поруч… Коли вона може тебе обійняти, поцілувати, сказати, що любить – свого роду це теж ліки. Любов – це цілющі ліки".

Інтерв'ю з Анастасією Приходько: дивіться відео