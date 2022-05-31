Когда россияне начали наступление на столицу, Тарас Тополя вместе с коллегами из коллектива был на Киевщине. Теперь они отправились на Харьковщину, где помогают раненым.
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Каждый день в соцсетях Тополя публикует сообщения, в которых рассказывает о своих ощущениях. На 97-й день полномасштабной войны мужчина опубликовал архивное фото с любимой Alyosha. Тарас рассказал, что об этом кадре, сделанном 6 лет назад, ему напомнил фейсбук.
Люблю, как десять лет назад. Не до романтики, но… В трудные времена лучше всего держит ощущение, что тебя любят, ждут, молятся. Банальное: "Как ты?" работает. Констатирую. Слава ВСУ! Слава Украине!
– написал Тополя.
Тарас Тополя и его любимая Alyosha / Фото с инстаграмма музыканта
Жизнь звездных семей во время войны
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