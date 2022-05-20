Відтак, продюсерка Євгенія Яцута зараз перебуває при надії. Її побачили у літній білій сукні, яка підкреслювала живіт, в українському павільйоні на кіноринку в Каннах. Вона була усміхненою та щасливою.

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Євгенія Яцута народить другого малюка Вакарчуку / Скриншот з відео ТСН

Сама ж Євгенія, як повідомили у ЗМІ, відмовилася будь-що коментувати. Також таку новину не коментує Святослав Вакарчук у своїх соцмережах. Вже понад 2,5 місяці Вакарчук їздить Україною з культурною місією, підтримуючи військових та цивільних. Ймовірно, весь це час пара не бачилась та була у розлуці.

Що відомо про особисте життя Вакарчука