Відтак, продюсерка Євгенія Яцута зараз перебуває при надії. Її побачили у літній білій сукні, яка підкреслювала живіт, в українському павільйоні на кіноринку в Каннах. Вона була усміхненою та щасливою.
Читайте також Співачка Ріанна народила дитину, – ЗМІ
Євгенія Яцута народить другого малюка Вакарчуку / Скриншот з відео ТСН
Сама ж Євгенія, як повідомили у ЗМІ, відмовилася будь-що коментувати. Також таку новину не коментує Святослав Вакарчук у своїх соцмережах. Вже понад 2,5 місяці Вакарчук їздить Україною з культурною місією, підтримуючи військових та цивільних. Ймовірно, весь це час пара не бачилась та була у розлуці.
Що відомо про особисте життя Вакарчука
- Вперше артист став батьком, коли Євгенія народила йому сина у 2022 році. Про це стало відомо у серпні. Хлопчика назвали Іваном, на честь батька музиканта – науковця та педагога Івана Вакарчука.
- Тривалий час було таємницею, хто ж та загадкова жінка, яка народила Вакарчуку первістка. Та згодом стало відомо, що нею є 39-річна продюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута.
- За 2 місяці до звістки про малюка Святослав Вакарчук повідомив про розрив стосунків з Лялею Фонарьовою, зазначивши, що вони "завжди були, є і будуть близькими людьми". Пара була разом понад 20 років. Однак чи одружилися офіційно – досі невідомо, адже Вакарчук завжди майстерно уникав запитань, які стосувалися його особистого життя.
- Вона працювала стилісткою та артдиректоркою гурту "Океан Ельзи" й була єдиною музою і любов'ю Святослава Вакарчука. Саме їй музикант присвятив пісні "Коко Шанель", "911" і "Друг".
- За час цивільного союзу в пари не народилося спільних дітей, однак доньку дружини від першого шлюбу Діану співак прийняв як рідну. Зараз дівчина співпрацює з гуртом "Океан Ельзи" та створила кліп на пісню "Знову".