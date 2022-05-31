Коли росіяни почали наступ на столицю, Тарас Тополя разом з колегами з колективу був на Київщині. Тепер вони відправилися на Харківщину, де допомагають пораненим.
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Щодня в соцмережах Тополя публікує дописи, в яких розповідає про свої відчуття. На 97 день повномасштабної війни чоловік опублікував архівне фото з коханою Alyosha. Тарас розповів, що про цей кадр, зроблений 6 років тому, йому нагадав фейсбук.
Люблю, як і десять років тому. Не до романтики, але… У важкі часи найліпше тримає відчуття, що тебе люблять, чекають, моляться. Банальне: "Як ти?" працює. Констатую. Слава ЗСУ! Слава Україні!
– написав Тополя.
Тарас Тополя та його кохана Alyosha / Фото з інстаграму музиканта
Життя зіркових сімей у час війни
- Співачка Анастасія Приходько та її чоловік знають, що таке війна ще з 2014 року. Тому зараз їхні стосунки не змінилися.
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- Музикант Святослав Вакарчук їздить гарячими точками України з культурною місією – піснями підіймає моральний дух бійців. Та нещодавно стало відомо, що його кохана вдруге вагітна. Минулого року в пари народився син Іван, а тепер закохані знову чекають на поповнення у сім'ї, однак деталей наразі не розповідають.
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