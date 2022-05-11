Українська співачка MamaRika виїхала за кордон, коли зрозуміла, що перебувати в країні небезпечно. Однак розлука з чоловіком Сергієм далась їй вкрай важко.

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MamaRika про розлуку з чоловіком

Через війну та розлуку стосунки виконавиці з чоловіком дуже змінилися.

"Я виношу йому мізки страшно. Я думаю, що це така жіноча риса – оці всі внутрішні болі виговорювати щоденно. Ми не бачилися півтора місяця, і майже не було дня, щоб я не плакала і не казала: "я вже не можу", "я хочу до тебе", "я хочу в Україну", "я хочу, щоб сім'я була разом". Кожного дня. Це дуже тяжко. Це так здається, що ти там за кордоном у безпеці. Це морально дуже важко. Я розумію кожну жінку, кожну маму, яка зараз там. Але морально ти просто закипаєш, і дуже нервово відносини складалися", – розповіла MamaRika.

Ми постійно сварилися, він у мене у всьому був винен. Хоча і зараз ми продовжуємо сваритися. Я думала, що приїду до нього і буду ідеальною жінкою, але нічого подібного, я і далі на нервах. Якщо без жартів, то у мене реально з'їхала нервова система. Це не смішно,

– додала артистка.

Повне інтерв'ю MamaRika: дивіться відео онлайн

MamaRika зізналась, що складна дорога, розлука і війна ускладнили і її нервовий стан. Тепер, за словами зірки, у неї нервова криза, тож вона хоче звертатись до психолога.

"В мене була дуже складна дорога. Я добиралася одна з малим через Молдову, через напівзакинутий якийсь незрозумілий будинок, потім через Румунію, я летіла потім до Варшави. І потім ця розлука, я одна з дитиною, тому що мама постійно на роботі. І в мене з'їхали нерви, в мене інколи бувають приступи. Я можу ввійти в якийсь такий стан і просто мене несе, я не можу себе зупинити. В мене реально з'їхала психіка, і це не смішно. Я плачу, я кричу, я можу бити руками в стіни. В мене жахлива нервова криза, і думала, що приїду додому і все зніме як рукою, але нічого подібного".