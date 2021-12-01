Люблю все, що аб'юзивно, – Мішина жартома розкрила причину розставання з Еллертом

Місяць тому мережу заполонили чутки про чергове розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта з "Холостячки". Акторка заявила, що більше не зійдеться з коміком і натякнула, що він був аб'юзером.

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина та переможець "Холостячки" Олександр Еллерт залишаються найобговорюванішою парою 2021 року. Тисячі фанів з нетерпінням чекають на їхнє возз'єднання, однак, схоже, даремно. Акторка вдруге підтвердила розрив з гумористом і заявила, що йому не вдасться знову розтопити її серце.

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"Ми з ним розійшлись, так, знову", – випалила Мішина Олексію Дурнєву.

Зірка зізналась, що романтичні сюрпризи Еллерта з гвинтокрилом і свічками вже "навряд чи спрацюють". Однак вона не стала заперечувати, що за рік роману в них було безліч яскравих і незабутніх моментів.

Зокрема Ксенія Мішина пригадала, як на різдвяні свята відпочивала з Еллертом у Буковелі та каталась на швидкісних санях. Це, за її словами, було страшно, але все "токсичне, аб'юзивне, жахливе" час від часу приносить їй задоволення. Схоже, у такий спосіб "Холостячка" вдруге натякнула, що в стосунках комік був аб'юзером.

Я дуже люблю все, що страшно, все, що токсично, все, що жахливо, все, що аб'юзивно – все це люблю. На певний час. Потім все,

– жартома заявила Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Кадри з інстаграму фотографа

Усе про розставання і примирення Мішиної та Еллерта: