Принци Гаррі та Вільям возз'єднались: у Лондоні відкрили пам'ятник принцесі Діані

На території Кенсингтонсього палацу відбулось відкриття пам'ятника видатній принцесі Діані, якій 1 липня могло б виповнитись 60 років. З цієї нагоди після тривалої ворожнечі на подію прибули брати Вільям та Гаррі, які є синами Леді Ді.

Встановлення та відкриття статуї принцеси Діани відбулось у Глибинному (Затонулому) саду. Колись це було улюблене місце принцеси Діани за її життя на території Кенсингтону. Раніше сад був перетворений в меморіал Діані і покритий білими квітами до 20-річчя її смерті у серпні 2017 року.

До слова Принцам Гаррі та Вільяму вдалось "відкласти конфлікт" заради статуї принцеси Діани

Відкриття пам'ятника принцесі Діані

Із самого ранку на відкриття пам'ятника почали приходити сотні людей, які приносили квіти до воріт палацу, а також мали із собою картки із зображенням королівської улюблениці та кульки в честь її дня народження.



Ворота Кенсингтону 1 липня 2021 року / Фото Getty Images

Щодо принца Гаррі, то він прибув сам, без Меган Маркл і дітей, у Лондон за кілька днів до події. Наразі він живе у Фрогмор-гаузі. Востаннє він був у Лондоні на похороні свого дідуся принца Філіпа. Разом з ним був і принц Вільям. Обидва чоловіки були в піднесеному настрої.

Сьогодні, коли нашій матері виповнилося б 60 років, ми згадуємо її любов, силу і характер – якості, які зробили її силою добра в усьому світі, змінивши на краще незліченну кількість життів. Кожен день ми хочемо, щоб вона все ще була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя назавжди залишиться символом її життя і її спадщини,

– написали спільне звернення брати Гаррі та Вільям.

На знімку, оприлюдненому в інстаграмі герцогів Кембриджських, можна побачити, як брати споглядають на кількаметрову статую принцеси Діани, яка стоїть поруч з маленькими дітьми. Її вирішили зобразити у блузі та спідниці, а саму статую розмістили біля озера під ніжною аркою із зелені.



Пам'ятник принцесі Діані, на який дивляться Гаррі і Вільям / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Хто ще був на події

Окрім близьких родичів принцеси Діани, на відкритті статуї були ще присутні члени комітету з пам'ятників, скульптор Ян Ранк-Бродлі і дизайнер саду Піп Моррісон.

Кейт Міддлтон, дружини принца Вільяма, не було на події через карантинні обмеження, однак раніше повідомлялось, що вона прагнула, аби її чоловік з братом примирились у такий день заради своєї покійної матері. На відкритті пам'ятника не було і принца Чарльза, батька Гаррі і Вільяма, та колишнього чоловіка принцеси Діани. У ЗМІ пояснювали, що він не хотів йти на відкриття, "оскільки воно може порушити старі рани". Щодо свекрухи Леді Ді, Єлизавети II, то вона теж була відсутня на заході, оскільки зараз перебуває у турі Шотландією.

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Що відомо про статую?

Статуя принцесі Діані була створена за особистими ескізами та побажаннями герцога Кембриджського Вільяма і герцога Сассекського Гаррі. Робота над скульптурою почалася ще в 2017 році, але встановлення монументу було відкладене через пандемію і карантин. Автором пам'ятника виступив скульптор Ян Ренк-Бродлі, який створив портрет королеви Єлизавети II для аверсу однофунтової монети.