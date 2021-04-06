Вже через кілька місяців, 1 липня, принцесі Діані могло би виповнитись 60 років. І в її честь того дня у Кенсингтонському палаці повинні відкрити пам'ятник. Чому цей процес виявився складним для братів Вільяма і Гаррі – читайте далі

Після скандального інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл для Опри Вінфрі 7 березня стосунки з королівською сім'єю лише погіршились. Низка звинувачень від пари у США лише зруйнувала зв'язки із заокеанськими родичами. Тому зведення статуї принцеси Діани залишилось під загрозою.

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Пам'ятник принцесі Діані вже виготовляють

Але згідно з інформацією видання, брати Вільм і Гаррі змогли відкласти усі непорозуміння заради спільної справи. Скульптор Ян Ренк-Бродлі вже відправив різьблення статуї на виробництво після отримання відгуків братів.

Згода була підписана Вільямом і Гаррі, це я точно знаю. Я знаю, що він (скульптор, – Showbiz 24) справді тісно співпрацював з чоловіками, і я думаю, що це буде неймовірно. Нам пощастило, що він став митцем у Великій Британії,

– підтвердило джерело, близьке до скульптора.

Королівські інсайдери також додали, що обидва брати сповнені рішучості завершити проект, незважаючи на будь-які міжособистісні драми. Їхня двоюрідна сестра Зара Тіндалл і чоловік Майк, які нещодавно втретє стали батьками, теж зіграли важливу роль у подоланні розриву між Вільямом і Гаррі, "граючи миротворців".

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"Їхні стосунки на дні"

В той же час інсайдери зазначили, що радісне возз'єднання братів "на камери" 1 липня є малоймовірним, оскільки вони досі "дуже далеко один від одного, наскільки це можливо – емоційно і фізично".

Їхні стосунки на дні. Вільям злиться на Гаррі після інтерв'ю Опри. Він такий злий на нього, що наразі абсолютно немислимо, щоб вони щасливо возз'єдналися і стояли разом при відкритті статуї принцеси Діани. Потрібно провести багато роботи, щоб все виправити, щоб вони могли виступити єдиним фронтом,

– підсумували інсайдери.



Принц Вільям та принц Гаррі з дружинами / Getty Images