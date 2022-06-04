Лобода засвітилася на корпоративі в Єревані: чому вона повернулася на сцену під час війни

Ексгастролерка Світлана Лобода поновила концертну діяльність. 2 червня вона виступила на корпоративі у Вірменії. На сцену артистка вийшла у синьо-жовтому вбранні й заявила, що половину гонорару віддасть місту Ірпінь.

39-річна Світлана Лобода, яка всі вісім років війни гастролювала Росією, стала там персоною нон ґрата. Їй заборонили в'їзд на 50 років, тож концертів у країні-агресорці більше не буде. Натомість співачку чекають у Вірменії. Вона вперше за три місяці повномасштабного вторгнення вийшла на сцену, але заявила, що розважає єреванців заради України.

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З ким Лобода ділитиметься своїми гонорарами

На корпоратив у Єревані Лобода одяглась у кольори українського прапора – у синій жакет і жовту блузу. Для елітної публіки вона виконала свої запальні хіти, зокрема SuperSTAR та "Твои глаза", але пояснила заможним вірменам, чому вона співає для них.

Не дивлячись на те, що у вас свято, у моїй країні, в Україні, в якій я народилася й виросла, сьогодні відбувається війна. Саме тому я не виступала три місяці, саме тому я не давала ні одного концерту,

– розпочала Світлана Лобода.

"Відсьогодні я прийняла для себе рішення, що буду знову концертувати, знову гастролювати, знову виступати й робити те, що в мене найкраще виходить. І буду допомагати своєму місту Ірпінь", – заявила співачка. Вона пообіцяла побудувати там великий дитячий садок для дітлахів, "які ростуть, процвітають і прославляють нашу країну".

З кожного концерту рівно половину я віддаю на допомогу моєму місту,

– пообіцяла Лобода.

Світлана Лобода про війну в Україні на корпоративі в Єревані: відео

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