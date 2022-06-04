Лобода засвітилася на корпоративі в Єревані: чому вона повернулася на сцену під час війни
Джерело:інстаграм Світлани Лободи
Ексгастролерка Світлана Лобода поновила концертну діяльність. 2 червня вона виступила на корпоративі у Вірменії. На сцену артистка вийшла у синьо-жовтому вбранні й заявила, що половину гонорару віддасть місту Ірпінь.
39-річна Світлана Лобода, яка всі вісім років війни гастролювала Росією, стала там персоною нон ґрата. Їй заборонили в'їзд на 50 років, тож концертів у країні-агресорці більше не буде. Натомість співачку чекають у Вірменії. Вона вперше за три місяці повномасштабного вторгнення вийшла на сцену, але заявила, що розважає єреванців заради України.
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З ким Лобода ділитиметься своїми гонорарами
На корпоратив у Єревані Лобода одяглась у кольори українського прапора – у синій жакет і жовту блузу. Для елітної публіки вона виконала свої запальні хіти, зокрема SuperSTAR та "Твои глаза", але пояснила заможним вірменам, чому вона співає для них.
Не дивлячись на те, що у вас свято, у моїй країні, в Україні, в якій я народилася й виросла, сьогодні відбувається війна. Саме тому я не виступала три місяці, саме тому я не давала ні одного концерту,
– розпочала Світлана Лобода.
"Відсьогодні я прийняла для себе рішення, що буду знову концертувати, знову гастролювати, знову виступати й робити те, що в мене найкраще виходить. І буду допомагати своєму місту Ірпінь", – заявила співачка. Вона пообіцяла побудувати там великий дитячий садок для дітлахів, "які ростуть, процвітають і прославляють нашу країну".
З кожного концерту рівно половину я віддаю на допомогу моєму місту,
– пообіцяла Лобода.
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Як Лобода допомагає Україні під час війни
- На третій день війни, 26 лютого, співачка хоч і не звинуватила Росію у війні в Україні, але перерахувала на рахунок фонду Маші Єфросиніної "шалену суму грошей", яку телезірка витратила на паливо, щоб евакуювати людей.
- Наприкінці березня мер Борисполя називав Лободу "справжньою українкою", адже вона передала його місту бус і накупила бронежилетів і турнікетів на 1,5 мільйона гривень.
- У травні співачка відкрила центр психологічної допомоги для українців, які постраждали від війни. Її LOBODA Help Center також надаватиме матеріальну допомогу.