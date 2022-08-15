Обгорнулась прапором і співала російською: як пройшов благодійний концерт Лободи у Ризі

Співачка Світлана Лобода продовжує дякувати європейцям за те, що ті прийняли українців за кордоном в час війни. Після вторгнення росії вона перестала давати там концерти, натомість тепер виступає за Україну. 14 серпня відбувся її великий концерт на підтримку українців. Втім, було чимало моментів, які викликали питання у шанувальників.

Анонс концерту у Латвії одразу викликав дисонанс серед підписників Лободи, адже вона запрошувала на подію російською, а не українською, на яку вона нібито недавно перейшла. Також користувачі мережі не розуміли, який у неї буде репертуар на концерті, адже практично усі її пісні – російськомовні.

До слова "Європейцям зірве дах": фанати не знають, що очікувати від Лободи на концерті в Ризі

Лобода з концертом у Ризі

Втім, все сталось так, як і підозрювали користувачі соцмереж. Свій концерт вона розпочала новою українською піснею "Молитва", після чого можна було почути весь інший попрепертуар російською. Також на інстаграм-сторінці Лободи можна побачити, що вона обгорнулась синьо-жовтим прапором з тризубом і виконувала "Щедрик" Миколи Леонтовича.

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Для концерту вона обрала кілька образів у синіх та жовтих кольорах.

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Зокрема Лобода подякувала Латвії та усім її жителям за гостинність та небайдужість в час війни.

"Рига! Я дякую вашому чудовому місту та вашій країні за ту допомогу та підтримку, яку ви сьогодні надаєте Україні та українським біженцям. Низький вам уклін. Сьогодні я співаю для кожного з вас і для мільйонів людей, розкиданих світом, що втекли від жахів війни, втратили свої будинки, рідних, близьких… Я буду завжди з тими, хто став на бік добра! Бо правий завжди той, хто захищає свій будинок, свою сім'ю, свою країну!!" – написала Лобода в інстаграмі.

Зазначимо, що на благодійному концерті Лободи зібрались тисячі людей, які підспівували їй у піснях та світили ліхтариками на телефоні.

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Лобода і Україна