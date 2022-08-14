Днем раніше Лобода опублікувала у своєму інстаграмі відео, де запросила усіх прихильників прийти на її концерт в Ризі, Латвії, о 20:30. Там вона співатиме на підтримку України.

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Хочу, щоб зайшло сонце, щоб вам було комфортно. Я дуже вас чекаю о 8:30, там я буду на сцені. Збирайтесь до 8:00. До зустрічі!

– поділилась Лобода.

У мережі також вона опублікувала поширене інстаграм-сторіс, де можна побачити синьо-жовту афішу концерту на одній з вулиць Риги.



Світлана Лобода в Ризі / Фото з інстаграм-сторіс Лободи

Реакція мережі

Чимало шанувальників з радістю відреагували на приїзд українки:

"Яка гарна! Впевнені, що буде суперконцерт ️️";

"Знаменита співачко, славного виступу! Браво";

"Ви маєте чудовий вигляд! Удачі завтра на концерті!";

"Хто б що не казав, але Лобода – велика людина️ і найкраща";

"Головне, що пісні красиві, душевні. Україна понад усе! Всім миру та порозуміння";

"З нетерпінням чекаємо!".

Втім, знайшлось чимало людей, які не розуміють, чому Лобода знову у соцмережах повернулась до російської мови, і що вона взагалі зможе співати на сцені, коли в неї є всього кілька українських пісень. Що цікаво, серед них знайшлось і багато росіян, які відзначають лицемірство колись улюбленої артистки:

"Європейцям зірве дах. Співати російською і підтримувати Україну";

"А що ж ти українською не говориш, і не співаєш?";

"Розмовляйте українською";

"А чого російською транслюєте? Давайте українською, ви ж ненавидите Росію? Тільки ось чомусь гроші саме там ви заробили, а не на своїй Батьківщині – Україні";

"І знову чути російську мову від Світлани, тепер зрозуміло, що розмовлятимуть і вчитимуть українську мову тільки глибоко свідомі і з високою культурою люди";

"Світлана! Якою мовою співатимете?";

"А чому запрошення звучить російською мовою, це ж для вас ворожа мова?".

Нагадаємо, що раніше Лобода розповідала, що не виключає того, що поїде у москву заробляти гроші, але лише в тому випадку, коли росіяни припинять винищувати народ України. Зараз артистка перебуває за кордоном, а нещодавно побувала в деокупованому Ірпені.